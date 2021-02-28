Dr. Galland: Çay, koronavirüsün çoğalmasını önlüyor

Siyah çayın içerisinde bulunan bazı maddelerin virüsün çoğalmasını engellediğini belirten Amerikalı Dr. Leo Galland, koronavirüsten korunmak için çay içilmesi önerisinde bulundu.

"Alerji için çözüm–Nasıl hasta oluruz, nasıl iyileşiriz?" adlı kitabın yazarı Dr. Leo Galland, koronavirüsün kişinin sadece bağışıklık sistemini değil metabolizmasını da ilgilendiren bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, şeker hastaları ve aşırı kilolu kişilerin bu nedenle büyük risk altında olduğunu söyledi.

Metabolizmayı iyileştirecek bir beslenme düzeninin koruyucu olacağını dile getiren Dr. Leo Galland, özellikle çinkonun çok önemli olduğunu belirterek, "Bununla ilgili kanıtlar var. Meyve, sebze, bitki ve baharatlarda bulunan biyoflavonoidler, vücudunuzun virüse verdiği tepkiyi önemli ölçüde etkiliyor. İlk yapmanız gereken, kabuklu yemiş, tohum, sebze, balık ve deniz ürünleri içeren, tamamen doğal gıdalardan oluşan bir beslenme alışkanlığı edinmek” şeklinde konuştu.

ÇAYDA BULUNAN MADDELER VİRÜSÜN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR

Çayın virüsle mücadelede oldukça faydalı olduğunun altını çizen Dr. Leo Galland, yeşil çaydan ziyade siyah çayda bulunan bazı maddelerin, virüsün çoğalmasını önlediğini söyledi.

Çayın süt ile içilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. Leo Galland, "Çünkü süt, ihtiyacımız olan şeylerin emilimini engeller. Çayı, olduğu gibi içmek gerekir. Bunun yanında melatoninin faydalı olduğunu gösteren bazı kanıtlar var. Melatonin takviyesi yapan insanların koronavirüse yakalanma ihtimali daha düşük. Muhtemelen bunun nedeni, melatoninin bağışıklığı güçlendirici ve antiinflamatuvar etkisi” ifadelerini kullandı.

Ayrıca koronavirüsle mücadelede bağışıklığı güçlendirmek adına kullanılabilecek birçok şifalı ot ve baharat bulunduğunu söyleyen Dr. Leo Galland, çörek otunun antiviral etkilere sahip olduğunu hatırlatarak, "Koroanvirüs değil belki ama hepatit virüsüne yakalanan insanlar üzerinde yapılan klinik deneylerde çörek otunun antiinflamatuvar ve antiviral etkileri gözler önüne serilmiş. Eğer tek bir sağlıklı besin seçmem gerekseydi, çörek otunu seçerdim." dedi.

Çörek otunun içindeki en aktif maddelerin yağında bulunduğunu belirten Dr. Leo Galland, taze tohum alıp öğütülebileceğini, oldukça yumuşak yapıda ve çok hoş bir aromaya sahip olduğunu söyledi.

AŞI VE DOĞAL BESLENME BİR ARADA KULLANILMALI

Aşılanma ve doğal beslenmenin koronavirüse karşı bir arada kullanılmasını öneren Dr. Leo Galland, virüsün etkisini azaltmaya ve bulaşmayı engellemeye yardımcı olacak doğal ürünler aradığını ve bu ürünlerin birçoğunu klinik uygulamada kullandığını ancak tüm bunların kontrollü veri olmadığını dile getirerek, "Tedavi ettiğim hastalardan edindiğim tecrübe. Çörek otu bunlardan biri. Güney Asya kökenli bir baharat olan zerdeçal yani kurkumin bir diğeri. Kırmızı üzümde bulunan resveratrolu da eklemek gerekir. Bunların hepsi, önemli antiinflamatuvar, antiviral ve koruyucu etkilere sahip." dedi.