DSÖ: 5 yaş altı çocukların maske takmasına gerek yok

Dünya Sağlık Örgütü, 12 yaş ve üzerindeki çocukların yetişkinler gibi maske takması gerektiğini açıkladı. Ancak, 5 yaş altı çocukların maske takmasına gerek olmadığını söylendi.

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çocuklar ile ilgili garip bir açıklama geldi.

DSÖ, 12 yaş ve üzerindeki çocukların korona virüs salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için yetişkinler gibi maske takması gerektiğini aktardı.

Örgüt, 6 ile 11 yaş arasındaki çocukların ise bulundukları yerlere ve taşıdıkları riske göre maske kullanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu





5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN MASKE KULLANMASINA GEREK YOK

5 yaşından küçük çocukların ise genel olarak maske kullanmasına gerek olmadığını aktaran DSÖ, yine de 5 yaş altı için bulundukları ortama göre maske takabilir açıklaması yapıldı.

Öte yandan Dünya, genelinde korona virüs vaka sayısı 23 milyon 283 bin 451’e, toplam can kaybı ise 806 bin 232’ye yükseldi.

Dünya genelinde 15 milyon 824 bin 412 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.



