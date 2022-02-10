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    DSÖ: Afrika'daki vakalar, 7 kat daha fazla olabilir

    Afrika Direktörü Moeti, bilinen yaklaşık 11 milyon vakanın daha yüksek olabileceği konusunda uyardı.
    • AA
    • 10.02.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 17:40
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    DSÖ: Afrika'daki vakalar, 7 kat daha fazla olabilir

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasındaki koronavirüs salgınıyla ilgili tahminde bulundu.

    DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerindeki gözlem sisteminin ve test kapasitesinin yetersiz olduğuna dikkati çekti.

    "DAHA FAZLA VAKA OLABİLİR" ENDİŞESİ

    Moeti, yaklaşık 11 milyon vakanın bildirildiği kıtada bu rakamın gerçekte 7 kat fazla ve 240 bin ölüm vakasının ise gerçekte 2-3 kat fazla olabileceğini söyledi.

    Moeti, 14 Şubat'ın kıtada salgının ikinci yılı olduğunu, mevcut trendin sürmesi halinde "tünelin ucundaki ışığın" görülebileceğini ifade etti.

    AFRİKALILARIN YÜZDE 85'İ TEK DOZ AŞI DAHİ OLMADI

    Koronavirüsün önlenmesinde aşının önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Moeti, bazı ülkeler 3. doz aşıları yapıyor olsa da Afrikalıların yüzde 85'inin halen tek doz aşı dahi olmadığını belirtti.

    DSÖ: Afrika daki vakalar, 7 kat daha fazla olabilir #1

    Daha önce Science dergisinde yayınlanan bir makalede, kıtadaki 33 ülkede yürütülen ve genom izleme yöntemiyle yapılan çalışmada, 8 bin 476 genomun izi sürülerek salgının kıtada bilinenden daha fazla tahribata yol açtığı anlaşılmıştı.


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