DSÖ: Bulaşıcı olmayan hastalıklar daha ölümcül

DSÖ: Bulaşıcı olmayan hastalıklar daha ölümcül

Bulaşıcı olmayan hastalıkların, bulaşıcı olanlara göre daha ölümcül olduğunu belirten DSÖ, can kayıplarının daha çok geliri düşük ülkelerde olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) gündeminde, bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklar var.

Yayınlanan rapora göre; bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı olanlara göre daha ölümcül bir hal alabiliyor.

Rapor kapsamında, bulaşıcı olmayan kalp ve akciğer hastalıklarıyla kanser ve diyabet gibi hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölümler incelendi.

Kanser, diyabet ve kronik solunum hastalıkları nedeniyle yılda 41 milyon kişinin öldüğü kaydedildi. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı can kayıplarının, bulaşıcı hastalıklara oranla daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Ölümlerin çoğu, düşük gelirli ülkelerde

AA’nın haberine göre; 2019'da bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle 70 yaş altı 17 milyon kişi zamansız hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 86'sı düşük veya orta gelirli ülkelerde görüldü.

“Tehditlerin gerçek boyutu, bu raporla bir kez daha anlaşılmıştır”

Raporda ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bulaşıcı olmayan hastalıkların oluşturduğu tehditlerin gerçek boyutu, bu raporla bir kez daha anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.

‘Yüzyılın en büyük tehlikesi’

Ghebreyesus, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için tüm dünyada uygulanabilen masrafsız yöntemlerin bulunduğuna dikkati çekerek, önlemler alınmazsa bu tür hastalıkların yüzyılın en büyük tehlikesi haline gelebileceği uyarısında bulundu.