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    DSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite ile yılda 5 milyon ölüm engellenebilir

    Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel aktivitenin artması durumunda dünyada 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğini belirtti.
    • AA
    • 15.10.2021 - 06:37
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    DSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite ile yılda 5 milyon ölüm engellenebilir

    Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, dünya nüfusunun fiziksel aktivitelere katılım oranındaki yetersizlik değerlendirildi.

    "İNSANLARA DAHA AKTİF BİR YAŞAM SUNMALIYIZ"

    Açıklamada, koronavirüs salgınının insanları daha hareketsiz hale getirdiği anımsatılarak, "İnsanlara daha aktif ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için daha iyi imkanlar sunmamız gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

    DSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite ile yılda 5 milyon ölüm engellenebilir #1

    "FİZİKSEL HAREKETLER ARTIRILMALI"

    DSÖ, dünya genelinde sağlık, spor, eğitim ve ulaşım sektörlerindeki karar vericilere, insanların fiziksel hareketini artırmak için daha fazla hizmet sunma çağrısında bulundu.

    DSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite ile yılda 5 milyon ölüm engellenebilir #2

    "HAREKET, YILDA 5 MİLYON ÖLÜMÜ ENGELLEYEBİLİR"

    Açıklamada, dünya nüfusunun daha aktif ve hareketli bir hayat yaşaması durumunda yılda 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğinin altı çizilerek, "Birçok insan, güvenli şekilde yürüyüp, koşup, bisiklet sürebileceği veya diğer faaliyetlerde bulunabileceği alanlara ulaşamamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

    DSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite ile yılda 5 milyon ölüm engellenebilir #3

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