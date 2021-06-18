DSÖ, doğurganlık çağındaki kadınların alkol tüketmemelerini tavsiye etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hamileler ve doğurganlık döneminde olan kadınların içki içmemesini ve insanların içme baskılarından korunması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örrgütü, (DSÖ) alkol kullanımını azaltmak amacıyla hazırladığı 2022-2030 Küresel Alkol Eylem Planı'nın ilk taslağı yayınladı.

DÜNYA GENELİNDE YAKLAŞIK 3 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜM SEBEBİ ALKOL

Taslakta alkol tüketiminin 2016 yılında dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişinin ölümüne yol açtığı ve bu oranın toplam ölümlerin yüzde 5,1’ini oluşturduğu bildirildi.

Alkol tüketimine bağlı ölümlerin AIDS, tüberküloz ve diyabetin neden olduğu ölümlerden daha yüksek olduğuna işaret edilerek, alkolün sadece tüketen kişiye değil, çevresindekilere de zarar verdiği vurgulandı.

DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ KADINLAR ALKOL İÇMEMELİ

Alkol tüketiminin zararları konusunda farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulanan taslakta, “Özellikle ağır içicilerin daha çok içmeye teşvik edildikleri, alkol tüketiminin fazla olduğu toplumlarda çocuklar ve ergenler arasında içkiye başlamanın önüne geçilmesine, hamileler ve doğurganlık çağındaki kadınların içki içmesinin önlenmesine ve insanların içme baskılarından korunmasına gerekli özen gösterilmelidir.” ifadelerine yer verildi.