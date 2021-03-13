DSÖ: Dünya genelinde koronavirüs aşısından kimse ölmedi

Dünya Sağlık Örgütü, yapılan koronavirüs aşılarından kimsenin ölmediğini açıklasa da, bugüne kadar bazı aşıların yan etkileri nedeniyle yaşanan ölümler mevcut.

Bir yıldan fazladır dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, birçok ülkeden onay aldı.

Virüse karşı geliştirilen canlı aşı, ölü aşı, vektör aşı ve mesajcı RNA aşıları dünya çapında kullanılmaya başlandı.

Ölü aşılar dışında bazı aşıların yan etkileri nereniyle ölümlere neden olduğu tespit edilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nden bunun tersi bir açıklama geldi.

"AŞIDAN ÖLEN OLMADI"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

Dünya çapında 335 milyondan fazla koronavirüs aşısının uygulandığını belirten Ghebreyesus, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini, bununla beraber virüs nedeniyle en az 2,6 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, "Aşıların olabildiğince hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılması uzadıkça daha fazla insan ölmeye devam edecek." uyarısında bulundu.

BAZI AŞILARIN YAN ETKİLERİ ÖLÜMCÜL OLDU

DSÖ direktörü her ne kadar kendinden emin bir şekilde, yan etkiler nedeniyle ölü aşının dışında kullanılan hastaların hayatlarını kaybettiğini görmezden gelse de, İngiltere, Norveç, ABD, Yunaistan ve daha birçok ülkede bu aşılardan kaynaklanan ölümler kayda geçti.

Salgına karşı kritik bir silah olan aşıların önemini vurgularken, Ghebreyesus'un sayıları az da olsa yan etkilerden kaynaklı ölümleri görmezden gelmesi dikkat çekti.

DSÖ'NÜN ONAY VERDİĞİ DÖRDÜNCÜ AŞI

Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşısına bugün acil kullanım için onay verdikleri bilgisini paylaşan Ghebreyesus, bu aşının DSÖ'nün onay verdiği 4'üncü aşı olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, acil kullanımına onay verdikleri aşıların, koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında kullanılacağını ifade etti.

COVAX girişiminin Johnson and Johnson firmasına 500 milyon doz aşı siparişi verdiğini belirten Ghebreyesus, bu aşıları en kısa zamanda tedarik edeceklerini söyledi.

"AŞI PROGRAMINDA 22.1 MİLYAR DOLARLIK AÇIK VAR"

Ghebreyesus, COVAX kapsamında 38 ülkeye 29 milyon doz aşı gönderdiklerini, küresel çapta uygulanan 335 milyon doz koronavirüs aşısının 144 ülkede yapıldığını, bunların yüzde 76'sının ise sadece 10 ülkede uygulandığına dikkati çekti.

"Aşıların adaletsiz dağılımı, pandemiyi sona erdirmek ve küresel bir iyileşme sağlamak için en büyük tehdit olmaya devam ediyor." uyarısı yapan Ghebreyesus, COVAX'ın da dahil olduğu DSÖ'nün küresel aşı programı "The ACT Accelerator" Programı için ülkelerin sadece 11 milyar dolar taahhütte bulunduğunu, 22,1 milyar dolar finansman açığı olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, ülkelere "The ACT Accelerator" için finansal destek vermeleri çağrısında bulundu.

DSÖ, 10 Şubat'ta Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Örgüt, 31 Aralık'ta da Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay vermişti.