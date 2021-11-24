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    DSÖ, ilk kez bir koronavirüs antikor test kitine uluslararası lisans verdi

    DSÖ, ilk kez bir koronavirüs antikor test kitine uluslararası lisans verdi

    Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Teknoloji Erişim Havuzu ve İlaç Patent Havuzu, İspanya Ulusal Araştırma Konseyinin geliştirdiği koronavirüs antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans verdi.
    • AA
    • 24.11.2021 - 02:17
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    DSÖ'den yapılan açıklamada, ilk defa bir Kovid-19 antikoru testine uluslararası lisans verildiği bildirildi.

    CSIC'nin geliştirdiği test kitinin, insan vücudunda Kovid-19 virüsü enfeksiyonu veya Kovid-19 aşısı sonrası oluşan antikor oranını etkili bir şekilde tespit edebileceği açıklandı.

    DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERE UYGUN TEST KİTİ

    Bu antikor testinin diğerlerinden farklı olarak basit laboratuvarlarda uygulanabildiği ve testlerin yaygın kullanımıyla birlikte düşük gelirli ülkelerin, Kovid-19 antikoru taşıyan kişi sayısına dair somut veriler sunabileceği kaydedildi.

    DSÖ, ilk kez bir koronavirüs antikor test kitine uluslararası lisans verdi #1

    DOĞRULUK ORANI DAHA YÜKSEK

    Test sonuçlarının herhangi bir cihaz olmadan, çıplak gözle renk cetveline karşı tutulup okunabileceği ve bunun yanı sıra mikro plaka okuyucularda test doğruluk oranının daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.

    DSÖ, ilk kez bir koronavirüs antikor test kitine uluslararası lisans verdi #2

    ORTA VE DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDEN PATENT ÜCRETİ ALINMAYACAK

    Antikor testinin üretimi ve dağıtılmasında orta ve düşük gelirli ülkelerden patent ücreti alınmayacağı da vurgulandı.

    C-TAP'ın kurucu ülkesi Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, lisans anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu lisans, küresel ve çok taraflı çabalarımızda insan merkeze alındığında neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir." dedi.

    Quesada, küresel halk sağlığını önemseyen bu gelişmeden ötürü İspanya hükümetine şükranlarını sundu.

    DSÖ, ilk kez bir koronavirüs antikor test kitine uluslararası lisans verdi #3

    DSÖ DİREKTÖRÜ: "ÖNEMLİ BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ"

    DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus ise CSIC'in ürettiği antikor test kitinin, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir dayanışma örneği olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

    Aşı üreticisi ülke ve firmaların da CSIC'ın sorumlu davranışını örnek alması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Salgın zamanında etkili mücadele edebilmek için bu tür açık ve şeffaf lisanslara ihtiyacımız var." dedi.

    DSÖ, ilk kez bir koronavirüs antikor test kitine uluslararası lisans verdi #4

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