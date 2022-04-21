DSÖ, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı

Sağlık örgütü, düşüşün mart sonundan bu yana devam ettiğini söyledi. Test stratejilerinin değiştirildiği bir dönemde ihtiyatlı olunması gerektiği vurgulandı.

507 milyondan fazla vaka ve 6.2 milyonun üzerinde ölüme neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ), umut veren açıklamada bulundu.

DSÖ, dünya çapında bildirilen yeni koronavirüs vakalarının sayısının geçen hafta yaklaşık dörtte bir oranında azaldığını söyledi.

Vaka ve ölümlerdeki düşüş devam ediyor

Cenevre merkezli sağlık örgütü, yaptığı açıklamada, düşüşün mart sonundan bu yana devam ettiğini kaydetti.

Örgüt, haftalık raporda 11 ve 17 Nisan arasında yaklaşık 5,59 milyon vakanın rapor edildiğini belirterek, bunun önceki haftaya göre yüzde 24 daha az olduğuna dikkat çekti.

Ölüm sayısında yüzde 21 azalış

Öte yandan, yeni bildirilen ölüm sayısının yüzde 21 azalışla 18 bin 215'e gerilediği aktarıldı.

Associated Press'in haberine göre; DSÖ, yeni vakaların her bölgede düştüğünü, ancak Amerika'da sadece yüzde 2 oranında azaldığını ifade etti.

"Dikkatli bir şekilde yorumlanmalı"

Aynı açıklamada, "Birkaç ülke koronavirüs test stratejilerini kademeli olarak değiştirdiğinden, bu eğilimler dikkatli bir şekilde yorumlanmalı." denildi.

Geçen hafta bildirilen en yüksek vaka sayısına sahip ülkeler 972 binden fazla vaka ile Güney Kore, 827 binden fazla vaka ile Fransa ve 769 binin üzerinde enfeksiyon ile Almanya oldu.

Yeni ölümlerin en fazla olduğu ülkeler 3 bin 76 ile ABD, 1784 ile Rusya ve 1671 ile Güney Kore şeklinde gerçekleşti.