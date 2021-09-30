DSÖ, koronavirüs salgınının azaldığını bildirdi

Tünelin sonu şimdiden görünmeye başladı, koronavirüs salgınının azaldığına dair şimdiden göstergeler var ve Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, bu sağlık krizinin Mart 2022'ye kadar bitebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son raporlarına göre, koronavirüs salgını küresel olarak azalmakta. DSÖ, yeni vaka sayısının her hafta 400 bin daha az vaka ile haftadan haftaya farkla azaldığını söyledi.

DSÖ Halk Sağlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü María Neira, aşılama sağlandığı sürece Mart 2022'ye kadar tüm bu sağlık krizinin sona erebileceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Neira, "Bazı ülkelerde hala endişe verici olduğundan, her şey aşılamanın hızlandırılmasına ve ilaçların bulunabilirliğine bağlı olacaktır." dedi.

SON HAFTALARDA TOPLAM VAKA SAYISI DÜŞTÜ

DSÖ'ye göre koronavirüs salgını geriliyor, çünkü son haftalarda vakalar, önceki haftalarda 4 milyon yeni enfeksiyondan dünya çapında bildirilen 3.6 milyon yeni vakayla düştü.

Bu düşüş, dünyanın hemen hemen her bölgesinde koronavirüs vakalarında bir düşüşle iki aydan uzun bir süre içinde ilk önemli düşüşü işaret etti.

Son olarak yayınlanan DSÖ verilerine göre, en fazla düşüş olan bölgeler yüzde 22 ile Orta Doğu ve yüzde 16 ile Güneydoğu Asya oldu.

DSÖ'ye göre, ölümlerin bir önceki haftaya benzer olduğu Avrupa ve yüzde 5'lik bir artışın olduğu Afrika dışında tüm bölgeler ölümlerde yüzde 15'ten fazla düşüş bildirdi.

Salgının başlangıcından bu yana 232 milyon koronavirüs enfeksiyonu kaydedildi ve bu vakaların 4.7 milyonu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta ABD, 765 bin ile en fazla yeni vaka bildiren ülke olarak kaldı, ancak bu rakam önceki haftalık döneme göre yüzde 31 daha düşüktü.

Onu 247 bin enfeksiyon ile Brezilya, 230 bin ile İngiltere ve 204 bin yeni pozitif vaka ile Hindistan izledi.

ABD, Hindistan, Brezilya, Fransa, Türkiye, Rusya, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Arjantin en fazla koronavirüs vakası kaydeden ükeler olurken, DSÖ ayrıca, en hızlı genişleyen delta varyantının tüm dünyada 185 ülkede bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kuruluş ayrıca, büyük salgınlara neden olma potansiyeline sahip olduğuna inanılan varyantları da gözden geçirdi. En endişe verici olanlar, Latin Amerika'da ortaya çıkan ancak henüz büyük salgınlara neden olacak kadar yayılmamış olan lambda ve mu varyantları olarak öne çıktı.

AŞI OLDUKÇA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, katıldığı yeni bir etkinlikte, "Aşılar, salgını kontrol etmeye yardımcı olacak güçlü bir araçtır." dedi.

Bu nedenle, tüm ülkelerin erken klinik bakım ve adil aşılama ile birlikte kişiselleştirilmiş halk sağlığı ve sosyal önlemlere yönelik kapsamlı bir risk temelli yaklaşımla devam etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, salgının dünya çapında azaldığı bu günlerde aşı çalışmalarının tüm dünyada hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'inin en az bir doz koronavirüs aşısı yaptırdığını bildiren DSÖ, bu oranın düşük gelirli ülkelerde yüzde 2.3'e kadar düştüğünü kaydetti.