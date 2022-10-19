DSÖ, koronavirüsü acil durum olarak nitelendirmeye devam edecek

DSÖ, koronavirüsü acil durum olarak nitelendirmeye devam edecek

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Komite'nin görüşüyle aynı doğrultuda karar verdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınıyla ilgili mevcut durumun devam etmesi kararına vardı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki merkezde konuştu.

Ghebreyesus, koronavirüs, maymun çiçeği ve kolera salgınları ile Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani durumu değerlendirdi.

Ghebreyesus: Bu fikri onayladım

Acil Durum Komitesi'nin geçen hafta koronavirüse ilişkin son durumu görüşmek üzere toplandığını belirten Ghebreyesus, "Komite'nin görüşü, koronavirüsün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) olarak devam etmesi yönündeydi. Ben de bu fikri onayladım." dedi.

Ghebreyesus, salgının küresel acil durum olmaktan çıkması için "güçlendirilmiş takip, genişletilmiş test kapasitesi, risk grubundakilerin aşılanması ve her ülkenin kendi hazırlık planını yapması" yönünde Komite'nin tavsiyelerde bulunduğunu aktardı.

"Koronavirüste ve maymun çiçeğinde riskler devam ediyor"

Maymun çiçeği salgınının PHEIC olarak devam edip etmemesine dair de Acil Durum Komitesi'nin yarın toplanacağını duyuran Ghebreyesus, "Son 8 haftadır vakalarda üst üste düşüş gözlemlenmekte fakat tıpkı koronavirüste olduğu gibi maymun çiçeğinde de riskler ve belirsizlikler sürüyor. Bazı ülkelerde ise bulaşıcılık oranı artıyor." ifadesini kullandı.

"Parası olanlar bile gıdaya erişemiyor"

Ghebreyesus, Etiyopya'nın Tigray eyaletinde sivilleri olumsuz etkileyen çatışmalara dair de "Dünyanın başka bir yerinde yaklaşık 2 yıldır, 6 milyon insanın kuşatma altında tutulduğu bir ortam yok.

Bankacılık, akaryakıt, gıda, elektrik ve sağlık hizmetleri silah olarak kullanılıyor ve parası olan insanlar bile gıdaya erişemediği için aç kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyaya "Tigray kriziyle ilgilenin" çağrısı

AA'nın haberine göre, bölgedeki sivillerin sağlık durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bu, 6 milyon insanın etkilendiği ve dünyanın yeterli oranda kulak vermediği bir sağlık krizidir.

Medyaya ve uluslararası camiaya, bu krize yeterli ilgiyi gösterme çağrısında yapıyorum. Bölgede soykırımı önlemek için pencere daralıyor." dedi.