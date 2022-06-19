DSÖ, koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan sızdığını biliyor iddiası

Sağlık kuruluşunun Direktörü Ghebreyesus'un, Avrupalı bir yetkiliye, pandeminin başlangıcıyla ilgili bilgi verdiği öne sürüldü.

Koronavirüs salgını, dünya genelinde 6 milyon 340 binden fazla ölüme ve 544 milyonun üzerinde vakaya yol açtı.

Virüsün kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alması sonrası, gözler Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvara çevrildi.

DSÖ'nün başındaki isimle ilgili söylenti

Pandeminin başlangıç noktasının bu laboratuvar olduğu iddiaları sıklıkla dile getirilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile ilgili dikkat çekici bir söylenti dolaşıma girdi.

Ghebreyesus'un, koronavirüs pandemisinin, söz konusu laboratuvarda yaşanan bir kaza sonucu başlamış olduğuna inandığı belirtiliyor.

"En olası açıklama feci bir kaza"

Aynı DSÖ yetkilisinin, kısa bir süre önce, üst düzey bir Avrupalı siyasetçiye yaptığı açıklamada, salgına ilişkin "en olası açıklamanın Vuhan'daki laboratuvarda meydana gelen feci bir kaza" olduğunu söylediği iddia edildi.

DSÖ heyetinin Vuhan incelemesi

Koronavirüs kaynaklı ilk vakalar, 2019 yılının sonlarında görülmüştü. DSÖ'den heyet, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde incelemelerde bulunmuştu.

Heyetin, bazı bilgilere erişimin yanı sıra inceleme konusunda engellerle karşılaştığı öne sürülmüştü.

Çin'e karşı yaklaşımı tepki çekti

Cenevre merkezli sağlık kuruluşu DSÖ, başlangıçta pandemi konusunda Çin'e karşı yaklaşımı ve Pekin'in laboratuvar sızıntısı iddialarının sadece bir "komplo teorisi" olduğu yönündeki söylemlerini kabul etmeye meyilli olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.