Petrol
116.12
0.48%
Euro
17.6234
1.23%
Dolar
16.3754
1.14%
Altın
980.09
1.53%
Borsa
2484
0.00%
Bitcoin
500.002
4.90%
BTXN Coin
12.71
-1.39%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    DSÖ, maymun çiçeği vakalarının 250'yi geçtiğini duyurdu

    DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre, maymun çiçeği virüsü 257 kişiye bulaştı. 120 vakanın ise şüpheli olduğu belirtildi.
    • 30.05.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DSÖ, maymun çiçeği vakalarının 250'yi geçtiğini duyurdu

    Avrupa kıtası başta olmak üzere birçok ülkede kendisini gösteren maymun çiçeğinin yayılımına dair son bilgiler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşıldı.

    Virüsün şimdiye kadar, 23 ülkede bulaştığı bildirilirken, 26 Mayıs itibarıyla DSÖ’ye raporlanan vakalardan 257’sinin doğrulandığı açıklandı.

    120 şüpheli vakanın ise incelendiği, virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

    AA’nın haberine göre; virüsün takibi genişledikçe vaka sayılarının endemik ve endemik olmayan ülkelerde artma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

    DSÖ üyesi ülkeleri, maymun çiçeği çağrısı

    DSÖ üyesi ülkelere, "maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek kişilere doğru bilgilendirmede bulunma", "virüsün risk grupları arasında daha fazla yayılımını önleme" ve "virüsle mücadele için sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" çağrısı yapıldı.

    DSÖ, maymun çiçeği vakalarının 250 yi geçtiğini duyurdu #1

    En çok vaka İngiltere'de

    Örgütün sitesinde yayınlanan vaka tablosuna göre, en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü İngiltere'de 106, Portekiz'de 49, Kanada'da 26, İspanya'da 20, Hollanda'da 12 ve ABD'de 10 vaka bulunuyor.

    Avusturya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İsviçre, İsrail, İtalya ve Avustralya ve virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise vaka sayıları 10'un altında.

    Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    İsveç: Türkiye'ye silah satabiliriz
    Dünya

    İsveç: Türkiye'ye silah satabiliriz

    Kısmetse Olur'un gelin adayı Daniela'nın son hali
    Magazin

    Kısmetse Olur'un gelin adayı Daniela'nın son hali

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir