DSÖ, maymun çiçeği vakalarının 250'yi geçtiğini duyurdu

DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre, maymun çiçeği virüsü 257 kişiye bulaştı. 120 vakanın ise şüpheli olduğu belirtildi.

Avrupa kıtası başta olmak üzere birçok ülkede kendisini gösteren maymun çiçeğinin yayılımına dair son bilgiler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşıldı.

Virüsün şimdiye kadar, 23 ülkede bulaştığı bildirilirken, 26 Mayıs itibarıyla DSÖ’ye raporlanan vakalardan 257’sinin doğrulandığı açıklandı.

120 şüpheli vakanın ise incelendiği, virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

AA’nın haberine göre; virüsün takibi genişledikçe vaka sayılarının endemik ve endemik olmayan ülkelerde artma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

DSÖ üyesi ülkeleri, maymun çiçeği çağrısı

DSÖ üyesi ülkelere, "maymun çiçeği virüsüne yakalanma riski yüksek kişilere doğru bilgilendirmede bulunma", "virüsün risk grupları arasında daha fazla yayılımını önleme" ve "virüsle mücadele için sahada görev yapan sağlık çalışanlarını koruma" çağrısı yapıldı.

En çok vaka İngiltere'de

Örgütün sitesinde yayınlanan vaka tablosuna göre, en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü İngiltere'de 106, Portekiz'de 49, Kanada'da 26, İspanya'da 20, Hollanda'da 12 ve ABD'de 10 vaka bulunuyor.

Avusturya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İsviçre, İsrail, İtalya ve Avustralya ve virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise vaka sayıları 10'un altında.

Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.