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    DSÖ: Maymun çiçeği, yıllardır fark edilmeden yayılmış olabilir

    Sağlık kuruluşundan yapılan açıklamada, "Bir süredir tespit edilmemiş bulaş olabilir" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 10:06
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    DSÖ: Maymun çiçeği, yıllardır fark edilmeden yayılmış olabilir

    Bazı ülkelerde ortaya çıkan maymun çiçeği vakalarının ardından, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni bir açıklama yaptı.

    Şu anda 26 ülkede yüzlerce insanda görülen maymun çiçeği virüsünün, dünya çapında aniden ortaya çıkmadan önce yıllarca "sessizce dolaşımda olabilme" ihtimaline dikkat çekildi.

    "Bir süredir tespit edilmemiş bulaş olabilir"

    DSÖ'den Rosamund Lewis, "Bir süredir tespit edilmemiş bulaş olabilir. Bilmediğimiz şey, bunun ne kadar sürmüş olabileceği." dedi.

    Söz konusu virüsün ne zaman yayılmaya başlamış olacağına ilişkin görüşünü paylaşan Lewis, "Haftalar mı, aylar mı yoksa birkaç yıl mı olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

    Virüsün kökeni araştırılıyor

    Bulaşıcı hastalık uzmanları ve genetik laboratuvarlarındaki bilim insanları, maymun çiçeğinin kökenini bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

    Edinburgh Üniversitesi bilim insanları, yakın zamanda virüsün numuneleri sıraladı ve bulgularını 30 Mayıs'ta yayınladı.

    Genetik kodda değişiklikler bulundu

    NBC News'in aktardığına göre, numuneler, 2017 ve 2019 yılları arasında Singapur, İsrail, Nijerya ve Birleşik Krallık'ta tanımlanan bir maymun çiçeği varyantından geliyor.

    Araştırmacılar, beri virüsün genetik kodunda “beklenmedik derecede çok sayıda” değişiklik tespit etti. Ancak bazı uzmanlar, bu tür değişikliklerin mevcut salgının alanını açıklamaya yeterli olduğuna inanmıyor.

    DSÖ: Maymun çiçeği, yıllardır fark edilmeden yayılmış olabilir #1


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