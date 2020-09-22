DSÖ: Test edilen 200 koronavirüs aşısının garantisi yok

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs için denenen 200 aşı adayının işe yaracağının garantisi olmadığını belirtti.

Dünya genelinde 30 milyondan fazla insanı hasta eden ve 1 milyona yakın hastanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede aşı çalışmaları hızla devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü de aşı çalışmalarına tüm ülkelerin dahil olması için bir program başlattı.

DSÖ'DEN BM'YE: "AŞIYA DESTEK OLUN"

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul toplantıları öncesi ülkelere çağrıda bulunarak, DSÖ salgına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) destek istedi.

"35 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR"

Ghebreyesus, program için 35 milyar dolar gerektiğini ama şu ana kadar sadece 3 milyar dolar toplanabildiğini, DSÖ'nün koronavirüs aşısı ve tedavisinde hedefe ulaşabilmesi için acilen 15 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

DSÖ eş güdümünde yürütülen Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) önemine değinen Ghebreyesus, COVAX sayesinde pandeminin kontrol altına alınacağını, salgın kaynaklı ölümlerin azalacağını ve üretilecek aşının tüm ülkelere eşit dağıtımının sağlanmasına çalışılacağını kaydetti.

"ŞU ANDA 200 AŞI ADAYININ HİÇBİR GARANTİSİ YOK"

Ghebreyesus, koronavirüs için dünya genelinde halen yaklaşık 200 aşı adayının klinik ve klinik öncesi test aşamasında olduğu bilgisini paylaştı.

Deneme aşamasındaki aşı adaylarının tamamının başarı garantisi olmadığının altını çizen Ghebreyesus, "Şu anda geliştirme aşamasında olan herhangi bir aşının işe yarayacağına dair hiçbir garantimiz yok." ifadesini kullandı.

HEDEF, 2021 SONUNDA 2 MİLYAR DOZ AŞI

Ghebreyesus, DSÖ olarak hedeflerinin ise 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmak olduğunu kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü, daha fazla aşı adayının "etkili ve "güvenli" bir aşı bulma şansını artıracağına işaret etti.

Toplantıya katılan, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), üst yöneticisi Dr. Seth Berkley ise bir soru üzerine Çin'in henüz COVAX programına katılmadığını belirtti.

Berkley, Çin ile bu konuda istişarelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

ÇİN VE ABD KATILMADI

Öte yandan, GAVI'den yapılan açıklamada, şu ana kadar COVAX programına şimdiye kadar 156 ülke katıldığı belirtildi. Bu ülkeler arasında Çin'in yanı sıra ABD'de de yer almadı.

"VİRÜS, HALEN ÇOK ŞEŞİTLİ ŞEKİLLERDE BULAŞIYOR"

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise koronavirüsün bulaşıcılığına ilişkin bir soru üzerine, virüsün damlacıklar yoluyla yayıldığına inandıklarını, yetersiz havalandırmanın olduğu kalabalık kapalı alanlarda aerosol parçacıklarının da yayılımda etkili olabileceğini ifade etti.

Ryan, "Kanıtlara dayanarak, hala çok çeşitli aktarım biçimleri olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.