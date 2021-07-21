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    DSÖ: Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs riskini sıfıra indirmek imkansız

    Kurumun Genel Direktörü Ghebreyesus, olimpiyat oyunlarında bazı vakaların tespit edildiğini söyledi.
    • AA
    • 21.07.2021 - 09:14
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    DSÖ: Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs riskini sıfıra indirmek imkansız

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tokyo Olimpiyatları'ndaki koronavirüs riskine ilişkin konuştu.

    23 Temmuz'da başlayacak turnuva öncesinde Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) oturumunda konuşan Ghebreyesus, DSÖ'nün tavsiyesiyle alınan ve Organizasyon Komitesinin uygulayacağı anti-virüs önlemlerinin "olimpiyatlarda test edileceğini" belirtti.

    "BAZI VAKALAR TESPİT EDİLDİ"

    Turnuva kapsamında koronavirüs riskinin "sıfıra indirilmesinin" mümkün olmadığını kaydeden Ghebreyesus, "Başarının işareti sıfır risk değil. Bazı vakaların tespit edildiğinin farkındayım." dedi.

    DSÖ: Tokyo Olimpiyatları nda koronavirüs riskini sıfıra indirmek imkansız #1

    "BAŞARININ İŞARETİ..."

    Ghebreyesus, "Başarının işareti, herhangi bir vakanın mümkün olduğunca çabuk şekilde tanınması, izole edilmesi, izlenmesi ve tedavi edilmesidir. Böylelikle ilerleyecek yayılmanın önü kesilir." ifadelerini kullandı.

    Oyunların akıbeti ve sporcuların sağlığına yönelik "en iyi dileklerini" sunan Ghebreyesus, "Antrenörlerin ve resmi yetkililerin güvenliğinin yanı sıra hazırlık aşamasında mümkün olabilecek doğru planlar ve doğru kararların alındığının göstergesi olarak turnuvayı başarıyla sonuçlandırmalarını dilerim." diye konuştu.

    DSÖ: Tokyo Olimpiyatları nda koronavirüs riskini sıfıra indirmek imkansız #2

    DSÖ: Tokyo Olimpiyatları nda koronavirüs riskini sıfıra indirmek imkansız #3

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