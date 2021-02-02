DSÖ: Vakalar küresel düzeyde üst üste 3 haftadır düşüşte

DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, arka arkaya üç hafta boyunca küresel koronavirüs vakalarının düştüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle haftada iki gün düzenlediği basın toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

"KÜRESEL DÜZEYDEKİ DÜŞÜŞ CESARET VERİCİ"

Dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır koronavirüs vakalarının düştüğünü aktaran Ghebreyesus, "Hala vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu (düşüş) cesaret verici." dedi.

Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün koronavirüsün hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirterek, "Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek, bu, enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

"KARANTİNAYA ERKEN SON VERİNCE VİRÜS DAHA GÜÇLÜ GERİ GELDİ"

"Ancak, daha önce de buradaydık." uyarısını yapan Ghebreyesus, hükümetlerin geçen yıl karantina uygulamalarına erken son vererek "virüsün daha güçlü şekilde" geri gelmesine yol açtığını anımsattı.

Ghebreyesus, koronavirüs aşı uygulamalarının başladığı ülkelerde hükümetlerin mevcut önlemlere son vermesi için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.