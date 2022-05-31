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    DSÖ'den Afrika'da maymun çiçeği virüsü açıklaması

    DSÖ'nün verdiği bilgilere bu yıl içerisinde Afrika'da görülen maymun çiçeği virüsü 1400'ü aştı.
    • 31.05.2022 - 22:18
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    DSÖ'den Afrika'da maymun çiçeği virüsü açıklaması

    Son zamanlarda koronavirüsten sonra insanları en tedirgin eden hastalık maymun çiçeği virüsü oldu.

    DSÖ virüsle ilgili yeni verileri paylaştı.

    Afrika'da 1400'den fazla vaka

    Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ve Sierra Leone'nin DSÖ'ye 1392 şüpheli, 44 doğrulanmış vaka bildirdiği ifade edildi.

    Virüsün Afrika'da endemik olmayan ülkelere yayılmamış olmasına rağmen Nijerya gibi ülkelerde farklı bölgelere ulaştığı vurgulandı.

    DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, tüm dünyaya virüse karşı ortak müdahale edilmesi ve birlikte çalışma çağrısı yaptı.

    DSÖ den Afrika da maymun çiçeği virüsü açıklaması #1

    Maymun çiçeği virüsü

    Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

    Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

    AA'nın haberine göre, genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

    DSÖ den Afrika da maymun çiçeği virüsü açıklaması #2


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