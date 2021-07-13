DSÖ'den aşıları karıştırmayın uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu bir dönemde farklı aşıların uygulanmasını 'tehlikeli eğilim' olarak nitelendirdi.

Almanya'da yürütülen bir araştırma sonucunda, farklı şirketler tarafından üretilen koronavirüs aşılarını yaptırmanın bağışıklığı artırdığı belirtilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşıları karıştırma ve farklı doz aşı uygulama konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nde görevli bilim insanı Soumya Swaminathan, insanlara farklı üreticilerin koronavirüs aşılarını karıştırıp eşleştirmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

"TEHLİKELİ EĞİLİM"

Bu yöntemin sağlık üzerindeki etkisi hakkında daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirten Swaminathan, "Burada biraz tehlikeli bir eğilim var." dedi.

Çevrim içi brifing sırasında konuşan Swaminathan, "Vatandaşlar ikinci, üçüncü ve dördüncü dozu ne zaman ve kimin alacağına karar vermeye başlarsa, ülkelerde kaotik bir durum olur." ifadesini kullandı.

İKİNCİ DOZ OLARAK FARKLI AŞININ UYGULANMASI

DSÖ'ye hizmet sağlayan Stratejik Danışma Uzmanlar Grubu, aşılar hakkında geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın ilk dozundan sonra bu aşının bulunamaması halinde Pfizer/BioNTech aşısının ikinci bir doz olarak kullanılabileceğini bildirmişti.

AstraZeneca ve Pfizer'in yanı sıra Moderna ve Novovax aşılarının karıştırılmasına mercek altına alan Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir başka klinik araştırma devam ediyor.

VERİLER BEKLENİYOR

DSÖ'den yapılan açıklamada, "Farklı aşıların karıştırma ve eşleştirme çalışmalarından elde edilen veriler bekleniyor. Hem bağışıklık sağlayıcılığı hem de güvenlik değerlendirmesi gerekiyor." denildi.

Mevcut verilere dayanarak karar verenlerin, bireyler değil, halk sağlığı kurumları olması gerektiğinin altı çizildi.