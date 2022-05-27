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    DSÖ'den gizemli hepatit açıklaması

    İlk olarak İngiltere'de görülen gizemli hepatit virüsüne dair DSÖ'den yeni açıklamalar geldi. Vaka sayısının 650'ye çıktığı bildirildi.
    • 27.05.2022 - 22:46
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 22:47
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    DSÖ'den gizemli hepatit açıklaması

    DSÖ, İngiltere'de ortaya çıkan gizemli hepatit virüsünde artan vaka sayılarını ve ölümleri açıkladı.

    650 vaka doğrulandı

    Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'dan 26 Mayıs'a kadar merkeze raporlanan vakaların incelenmesi sonucu mevcut durumda 33 ülkeden 650 vakanın doğrulandığı ve 9 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi.

    Vakaların çoğunluğuna DSÖ'nün Avrupa Bölgesi ülkelerinde rastlandığı ve sadece İngiltere'de 222 vakanın görüldüğü bildirildi.

    Virüsün bulaştığı 650 çocuktan 38'inin karaciğer iflası geçirdiği ve karaciğer nakli ameliyatına alındığı kaydedildi.

    Vakaların yüzde 75,4'ünün 5 yaş altında olduğu ve yaş ortalamasının 1 ay ile 16 yaş arasında değiştiği belirtildi.

    DSÖ den gizemli hepatit açıklaması #1

    Adenovirüsün neden olma ihtimali yüksek

    AA'nın haberine göre, gizemli hepatite adenovirüsün sebep olabileceği varsayımının güçlü olmasına rağmen virüsün etiyolojisinin henüz tespit edilemediği vurgulandı. Vakalardan 181'inde adenovirüs, 188'inde de Kovid-19 bulunduğu aktarıldı.

    Virüsün yayılmasına karşı çocuklara basit hijyen kurallarını sıkça uygulama, kalabalık yerlerden uzak durma, öksürük ve hapşırıklarda ağız ve burnu kapatma ve temiz su içme tavsiyelerinde bulunuldu.

    Nedeni bilinmeyen, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

    DSÖ den gizemli hepatit açıklaması #2


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