DSÖ'den güvenli bir bayram için 5 öneri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, salgında rehavete karşı uyarılarda bulunarak güvenli bir bayram için 5 ipucu verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa ve Türkiye'deki en yetkili isimleri, bayram dolayısıyla Türkiye için özel bir mesaj yayınladı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev tarafından ortak kaleme alındığı bildirilen açıklamada, zorlu geçen pandeminin, toplumun ruh sağlığının yanı sıra herkes için zorlu geçen bir dönem olduğu ve herkesin rahatlamak istemesinin çok doğal karşılanması gerektiği belirtildi.

Geçen yaz bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların çok hızlı bir şekilde gevşetildiğinde, Avrupa Bölgesi genelinde tekrar karantina uygulamalarına zorlayan vaka artışları ve ölümlerde yükseliş gözlemlendiğinin belirtildiği açıklamada, "Şimdi, sağlık sistemlerimiz, okullarımız, geçim kaynaklarımız, ekonomilerimiz, fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerindeki bir yıldan fazla süren baskıdan sonra, aynı hatayı yapmayı göze almamalıyız" uyarısı yapıldı.

"HERKESİ DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Avrupa Bölgesi'nde aşılama hızla devam etse de, nüfusun büyük bir kısmının halen aşısız olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu yıl, hepimizin yazdan en iyi şekilde yararlanmasını isterken, yaz aylarını herkes için daha güvenli hale getirmek, daha fazla insanın gereksiz yere hastalanıp ölmesini önlemek ve bu salgını daha erken sona erdirmek için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Aşıların halihazırda toplumlarda olumlu etkilerinin gözlemlendiğinin vurgulandığı açıklamada, aşıların hastaneye yatışları, ölümleri ve sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı azaltmak için daha da büyük bir etkisi olacağı ancak yine de, çoğu hala ilk dozlarını bekleyen en yüksek risk altındakilere ulaşmak için milyonlarca doz aşıya daha ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Avrupa Bölgesi'ndeki nüfusun yüzde 37'sinin tek doz, yüzde 23,9'unun ise tam aşılı olduğu belirtilen açıklamada, "Veriler açık, aşı kapsamı yüksek olan ülkelerde bile pandemi bitmedi. Bölge genelinde aşı eşitsizliği en büyük zorluklarımızdan biri olmaya ne yazık ki devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

"SALGININ BİTİŞİ BİZİM ELİMİZDE"

Daha bulaşıcı Delta varyantına da dikkat çekilen açıklamada, Delta varyantının Avrupa Bölgesi'nde vakalarda ve hastaneye yatışlarda artışa neden olduğu belirtildi.

Bu nedenle, bulaşmayı önlemek ve hayat kurtarmak ve adil, hızlı aşılamayı sağlamak için elimizdeki araçları kullanmanın hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "DSÖ Acil Kullanım Listesine sahip tüm aşılar, dolaşımdaki varyantlar da dahil olmak üzere, koronavirüsün daha ağır geçirilmesini önlemede güvenli ve etkilidir. Türkiye'de çok başarılı bir aşı kampanyası olduğunu görüyoruz. Ancak Bayram ve yaz tatili zamanı nedeniyle aşılamanın ve koruyucu önlemlere uymanın önemine bir kez daha vurgu yapma ihtiyacı kesinlikle yadsınamaz." ifadelerine yer verildi.

Salgının ne zaman biteceği konusuna da değinilen açıklamada, "Bu soruya en kısa cevap, salgının sonlanmasının zamanının tamamen bizlere kalmış olmasıdır. Pandeminin bitişi, bireylerin ve hükümetlerin elinde olduğunu gerçeğidir. Neyin işe yaradığını biliyoruz; kanıtımız var. Umut var. Kendinizi ve çevrenizdekileri korumak, bu salgını kontrol altına almak ve sonunda pandemiyi bitirmek için çok önemli. Uzun bir mücadele sürecinden geçtik ve tüm zorluklara dayandık. Şimdi savunmamızı düşüremeyiz." denildi.

DAHA GÜVENLİ BİR BAYRAM İÇİN 5 İPUCU

Dr. Kluge ve Dr. Berdyklychev, güvenli bir yaz ve bayram geçirmenin formülünü 5 madde ile özetledi:

- Öncelikle aşılarımızı eksiksiz yaptıralım.

- İkincisi, seyahat etmek istiyorsak, gerekli olup olmadığını iyice değerlendirelim. Seyahat etmeye karar verdiysek, bunu olabildiğince hem kendimiz hem de çevremizdekiler için en güvenli bir şekilde yapalım.

- Güvenli bir şekilde seyahat etmek, evden çıktığımız andan varış noktamıza ulaşana kadar koronavirüse maruz kalma risklerimizi iyi değerlendirmek anlamına geliyor. Herkes kendi koronavirüs risk yöneticisi olmalı, sağlık risklerini değerlendirmeli ve her adımda fiziksel mesafe, kalabalıktan kaçınma ve maske takma gibi koruyucu önlemleri dikkate almalı.

- Üç K'dan kaçının: Kapalı, Kısıtlı ve kalabalık ortamlar. İnsanlarla tercihen dış mekanlarda, açık havada, ya da iyi havalandırılan ortamlarda bir araya gelmeye özen göstermek hepimizi korumaya yardımcı olur ve virüs bulaşma olasılığını azaltır.

- Büyük spor turnuvaları, festivaller ve kalabalıkları çeken etkinliklerin gerçekleşmesine bir süre ara vermek, onun yerine halk sağlığı ve sosyal önlemleri artırarak virüsün süper yayıcı hale gelmesine izin vermememiz hepimizin sağlığı için çok önemli.