DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması: Toplu aşılamaya ve sürü bağışıklığına gerek yok

Maymun çiçeği virüsünün yayılımına yönelik açıklamalarda bulunan DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Briand, toplu aşılamanın gerekli görülmediğini ifade etti.

Maymun çiçeği vakalarının Avrupa’da yayılmasıyla Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) konuya ilişkin beklenen açıklama geldi.

DSÖ yetkilileri tarafından, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen 75’inci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında maymun çiçeği virüsüne dair brifing verildi.

AA’nın haberine göre; DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğinin hayvandan insana bulaşan bir virüs olduğuna dikkat çekti.

“Salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz”

Brian, “Maalesef şimdilik bu salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz. Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde." ifadesini kullandı.

Dünyada şimdiye kadar maymun çiçeği vaka sayısının 200 olduğunu belirten Briand, ileride bu sayının artabileceğini vurguladı.

Yayılımı koronavirüsten farklı

Briand, maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat yasağı veya koronavirüs salgınına karşı uygulanan yasakları DSÖ'nün gerekli görmediğinin ve maymun çiçeğinin yayılımının koronavirüsten farklı olduğunun altını çizdi.

İlk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 20 ülkeye yayıldı.

Öte yandan Reuters’ın haberine göre; Briand, “Doğru önlemleri şimdi uygulamaya koyarsak virüsü kolayca kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Aşılara erişimi kolaylaştırmak adına çalışmaların devam ettiğini belirten Briand, çiçek hastalığı aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı kullanılması yönünde bir tavsiyede bulunulmadığını söyledi.