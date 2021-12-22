DSÖ'den Omicron varyantı uyarısı

Örgütün Avrupa Direktörü Kluge, Omicron'un baskın hale gelmeye başladığını anımsattı. Kluge, "Başka bir fırtınanın geldiğini görebiliriz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gittikçe daha çok ülkede ortaya çıkan Omicron varyantı kaynaklı vakalara ilişkin açıklama yaptı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Omicron yayılırken, ülkeleri vakalarda "önemli bir artışa" hazırlanmaları konusunda uyardı.

OMICRON BASKIN HALE GELİYOR

Salgından korunmak için üçüncü doz aşı önerisinde bulunan Kluge, Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, yeni varyantın Danimarka, Portekiz ve İngiltere gibi ülkelerde çoktan baskın hale geldiğini söyledi.

"BAŞKA BİR FIRTINA"

Kluge, "Başka bir fırtınanın geldiğini görebiliriz. Omicron, birkaç hafta içinde bölgedeki daha fazla ülkede hakim varyant olacak." dedi.

"EN ÖNEMLİ SAVUNMA GÜÇLENDİRİCİ DOZ"

DSÖ yetkilisi, ülkelerin sağlık sistemlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı ve "Güçlendirici doz, Omicron'a karşı en önemli savunmadır." diye konuştu.

DSÖ: DELTA'DAN DAHA HIZLI YAYILIYOR

Hans Kluge, hükümetlerin ve yetkililerin, müdahale sistemlerini önemli bir dalgalanmaya hazırlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

DSÖ, Omicron'un Delta varyantından daha hızlı yayıldığını açıklamıştı.

KÜRESEL KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin paylaştığı veriler, koronavirüs kaynaklı küresel vaka sayısının 276 milyon 681 bin 254'e, ölümlerin ise 5 milyon 388 bin 46'ya yükseldiğini söylüyor.