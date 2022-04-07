DSÖ'den umut veren açıklama: İki haftadır vaka ve ölümlerde düşüş var

DSÖ'den umut veren açıklama: İki haftadır vaka ve ölümlerde düşüş var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel olarak iki haftadır arka arkaya Covid-19'dan kaynaklanan vaka ve can kaybı sayısının azaldığını açıkladı.

Dünyada küresel çapta yaşanan koronavirüs pandemisinde umut verici gelişmeler yaşandı.

DSÖ'nün koronavirüs ile ilgili son raporuna göre bu hafta yüzde 16'lık düşüşle 26 binin üzerinde can kaybı yaşandı.

Vaka ve ölümlerde düşüş var

Birleşmiş Milletler'in bünyesinde görev yapan örgüt dünyanın bütün bölgelerinde vaka sayısında azalma görüldüğünü bildirdi.

Ancak birçok ülkenin yaygın koronavirüs testini durdurduğuna ve bunun birçok vakanın farkedilmeden bulaştırmaya devam etmesi anlamına geleceğine dikkat çeken DSÖ sayıların belirsizlik taşıdığına dair uyarıda bulundu.

DSÖ ayrıca omicronun alt varyantları olan BA.1 ile ilk defa ocak ayında İngiltere'de tespit edilen BA.2'yi yakından takip ettiklerinin de altını çizdi. DSÖ yeniden birleşen omicronun önceki mutasyonlara göre yüzde 10 daha bulaşıcı olabileceğini, ancak bunun için daha fazla veriye ihiyaç olduğunu belirtmişti.

DSÖ önlemlerin hızlı kaldırılmaması konusunda uyarıyor

Ülkelere Covid- 19 önlemlerini çok hızlı bırakmama uyarısını yineleyen DSÖ takip ve test sisteminin rafa kaldırılmasının yeni varyantların daha kolay yayılmasının önünü açabileceği öngörüsünde bulunuyor.

İngiltere'de geçen hafta her 13 kişiden birinin hastalığa yakalandığını duyuran Ulusal İstatistik Kurumu ülkedeki Covid-19 vakalarının rekor düzeye ulaştığını açıklamıştı. Bu rakamların açıklandığı 1 Nisan günü ülkede ücretsiz hızlı test uygulaması bazı istisnai guplar dışında sona ermişti.

Çin'de iki aşamalı karantina uygulaması

Öte yandan yeni salgınla kitlesel test uygulamasını hızlandıran Çin'in Şangay kentinde yetkililer omicronun yeni bir alt varyantını tespit etti. 90 binden fazla vaka görülen ancak hastalık dolayısıyla can kaybı yaşanmayan kentte vaka sayısındaki yüksek artış nedeniyle iki aşamalı karantina uygulaması sürüyor.

Kamuoyundaki yılgınlığa rağmen "Sıfır Covid" politikasına devam eden Çin'de bütün şüpheli vakalar ve temaslıları zorunlu karantinaya alınıyor. Şangay'da son dönemde Covid-19 testi pozitif çıkan çocukların anne ve babalarından ayrı karantinaya alınması tepkilere neden olmuştu.