Dudakların mükemmelini yakalayan ikili! Size hangi dudak dokunuşu uygun Liplift mi Dudak dolgusu mu?

Dolgun dudaklar gençliğin ve güzelliğin işaretidir. Dudakları vurgulamak için ruj ve dudak dolgusu uygulamasının popülaritesi, toplumun bu güzellik özelliğine ne kadar değer verdiğini vurgular.

Yaşlandıkça dudaklarımızın dolgunluğu azalır. Bu, burun ile üst dudak arasındaki mesafenin artması ile daha da göze batar hale gelir. Sonuç, yaşlılığın tipik olarak ince üst dudağı ve uzun bir mesafe ile sonuçlanır.

Dudak dolgusu tercih etmek yardımcı olur elbette; ancak sadece dudağa hacim kazandırır ve üst dudağın uzunluğundaki dengesizliği düzeltmek için maalesef hiçbir şey yapamaz. Fazla dolgu, üst dudağın görünümünü deforme bile edebilir.

Lip Lift ile cerrahi dudak kaldırma bu durumda ideal bir çözümdür. Burun ile üst dudak arasındaki mesafeyi azaltır ve ayrıca üst dudağı döndürerek dolgun ve genç görünmesini sağlar.

Dr. Leyla Arvas’dan Lip Lift ile Dudak Kaldırma nasıl yapılır öğrenelim;

Yüzünüzü değerlendirecek ve uygun bir adaysanız lip lift ameliyatını öneririz. İşlem lokal anestezi veya sedasyon uygulaması altında uygulanabilir. Üst dudağın oranları ölçülür ve çıkarılması gereken alan tam olarak işaretlenir. Fazla deri daha sonra bir melek kanadı şeklinde kesilerek çıkarılacaktır. Son yara izi burun tabanının etrafında dolanacak ve zamanla görünmeyecektir.

Daha sonra üst dudağı burnun dibine sabitlemek için kritik derin dikişler yerleştirilir. Daha sonra ince bir yara izi sağlamak için cilde ince dikişler estetik şekilde yerleştirilir.

Lip Lift, vermilyon sınırının belirginliğini artırmak için dudakların kozmetik görünümünü yeniden şekillendirerek değiştiren bir estetik cerrahi işlemdir; ve dudakların üstündeki yüz bölgesini estetik açıdan daha hoş bir şekle dönüştürmeyi sağlar. Düzeltici uygulamada, dudak kaldırma prosedürü, cerrahi olmayan bir prosedürle gerçekleştirilebilen dudak dolgusu olan dudak büyütme işleminden ayrıdır fakat dudak mesafesi hem çok uzun hem dudak hacmi çok ince ise dudak dolgusu ile de rahatlıkla kombine uygulanabilir.

Lip lift ile dudak kaldırma, burun delikleri ile üst dudak arasındaki boşluğu azaltma eğiliminde olan cerrahi sayesinde size daha geniş bir gülümsemeyle genç ve tazelenmiş bir görünüm kazandırmak için tasarlanmıştır. Böylelikle Lip Lift ile dudak kaldırma dudakların boyutunu büyütür ve doğuştan gelen dudak asimetrisi sorununu giderir.

Lip Lift için Uygun Bir Aday mısınız?

Aşağıdaki maddelere sahipseniz Lip Lift için ideal bir aday olabilirsiniz;

Düz veya ince üst dudak var ise

Dudaklarınız düzgün dengelenmemiş ise

Üst dudağınız ile burun arasındaki mesafeniz çok uzun ise

Üst dudak hacminiz belirgin değil ise

Gülümsemenizi dudak üstü deriniz saklıyor ise

Dr.Leyla Arvas’dan Lip Lift Sonrası Talimatlar!

İstenilen sonuçları elde etmek için size sağlanan bakım sonrası talimatları izlemelisiniz. Bazı genel talimatlar şunları içerir;

Tedaviyi takiben 1-2 hafta herhangi bir yorucu aktivite yapmayın.

Kesileri her gün uygun şekilde temizleyin.

Yüz ve ağız hareketlerini sınırlayın.

Yumuşak yiyecekler almaya başlayın ve ardından düzenli bir diyete geçin.

Lip Lift Sonrası İyileşme Süreci!

Bir Lip Lift operasyonundan sonra, dudak ve ağız çevresinde ağrı ve şişlik hissedeceksiniz. Şişlik iki veya üç hafta içinde geçecektir. Ağrı hissetmeniz durumunda soğuk kompresler veya reçete edilen ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, tedaviyi aldıktan 24 saat sonra normal günlük yaşam aktivitelerinize devam edebilirsiniz. Dikişler tedaviden 7 gün sonra alınır. İyileşme aşaması uzun değildir ve sağlanan tüm talimatları izleyerek sorunsuz hale getirebilirsiniz.

Lip Lift ve dudak dolgusu ile ilgili detaylar ve fiyat bilgisi için hemen konsültasyonunuzu Quartz Clinique te +90 542 464 74 33 noyu arayarak planlayın…

Op. Dr. Leyla Arvas

Plastik Estetik Cerrahi

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