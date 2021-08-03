Duman zehirlenmesi nasıl anlaşılır? İşte belirtileri ve tedavisi

Duman zehirlenmesi nasıl anlaşılır? İşte belirtileri ve tedavisi

Karbonmonoksit zehirlenmesi bir diğer adıyla duman zehirlenmesi, yanma durumunun yaşanması sonrasında istemsizce dumanı solumaktan kaynaklanmaktadır. Peki belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Orman yangınları ile birlikte merak konusu olan duman zehirlenmesi belirtileri, oluşan karbanmonoksit gazının solunması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Uzun süre karbnomonoksit solunumunun gerçekleştirilmesi üzerine ciddi semptomlar ve can kaybı meydana gelebilmektedir.

Bu gibi durumlarda zehirlenmenin olup olmadığını anlamak adına duman zehirlenmesi belirtileri oldukça önemlidir.

Peki duman zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Zehirlenme durumunda neler yapılmalıdır? İşte belirtileri ve tedavi yöntemleri...

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Zehirli bir gaz olan karbonmonoksit (CO), doğal gaz, tüp gazı, benzin, kömür ve odun gibi yakıtların yanması ya da tam olarak yanmaması sonucu oluşur.

Duman içinde yoğun olarak bulunmakla birlikte, gazın kendisinin, havadan hafif, kokusuz, tatsız, renksiz olması ve tahriş edici olmaması nedeniyle fark edilmediğinden “sessiz katil veya sinsi düşman” denilir.

Yapısında karbon içeren yakıtların, havalandırması az olan yerlerde yanmasıyla (maden ocakları, garajlar vb.) karbonmonoksit zehirlenmesi çok sık görülür.

DUMAN ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Baş ağrısı

Zayıflık

Unutkanlık

Göğüs ağrısı ve çarpıntı

Hareketsizlik

Ajitasyon

Uyuşukluk ve uyuklama

Zihin karışıklığı

Dikkat bozukluğu

Baş dönmesi

Mide bulantısı ve kusma

Nefes darlığı

Bilinç bulanıklığı

Bulanık görme, görme kaybı

Bayılma

Solunum durması

Bilinç kaybı

DUMANDAN ZEHİRLENME DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Zehirlenme semptomlarını azaltmak adına ilk adım, hemen temiz havaya çıkmaktır. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı, halsizlik, kafa karışıklığı gibi belirtiler sizde ya da çevrenizdeki bir kişide mevcutsa derhal temiz havaya çıkmak önemlidir.