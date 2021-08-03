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- Duman zehirlenmesi nasıl anlaşılır? İşte belirtileri ve tedavisi
Duman zehirlenmesi nasıl anlaşılır? İşte belirtileri ve tedavisi
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 16:30
- Güncelleme : 03.08.2021 - 16:36
Orman yangınları ile birlikte merak konusu olan duman zehirlenmesi belirtileri, oluşan karbanmonoksit gazının solunması sonucu ortaya çıkmaktadır.
Uzun süre karbnomonoksit solunumunun gerçekleştirilmesi üzerine ciddi semptomlar ve can kaybı meydana gelebilmektedir.
Bu gibi durumlarda zehirlenmenin olup olmadığını anlamak adına duman zehirlenmesi belirtileri oldukça önemlidir.
Peki duman zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Zehirlenme durumunda neler yapılmalıdır? İşte belirtileri ve tedavi yöntemleri...
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NEDİR?
Zehirli bir gaz olan karbonmonoksit (CO), doğal gaz, tüp gazı, benzin, kömür ve odun gibi yakıtların yanması ya da tam olarak yanmaması sonucu oluşur.
Duman içinde yoğun olarak bulunmakla birlikte, gazın kendisinin, havadan hafif, kokusuz, tatsız, renksiz olması ve tahriş edici olmaması nedeniyle fark edilmediğinden “sessiz katil veya sinsi düşman” denilir.
Yapısında karbon içeren yakıtların, havalandırması az olan yerlerde yanmasıyla (maden ocakları, garajlar vb.) karbonmonoksit zehirlenmesi çok sık görülür.
DUMAN ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ
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Baş ağrısı
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Zayıflık
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Unutkanlık
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Göğüs ağrısı ve çarpıntı
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Hareketsizlik
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Ajitasyon
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Uyuşukluk ve uyuklama
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Zihin karışıklığı
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Dikkat bozukluğu
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Baş dönmesi
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Mide bulantısı ve kusma
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Nefes darlığı
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Bilinç bulanıklığı
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Bulanık görme, görme kaybı
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Bayılma
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Solunum durması
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Bilinç kaybı
DUMANDAN ZEHİRLENME DURUMUNDA NE YAPILMALI?
Zehirlenme semptomlarını azaltmak adına ilk adım, hemen temiz havaya çıkmaktır. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, nefes darlığı, halsizlik, kafa karışıklığı gibi belirtiler sizde ya da çevrenizdeki bir kişide mevcutsa derhal temiz havaya çıkmak önemlidir.
- Zehirlenen bir kişiye yardım eden kişi, kendisini de korumalıdır.
- Elektrik düğmelerinden kesinlikle uzak durulmalıdır.
- Camlar açılmalı ya da kırılmalıdır.
- Kişi hızla ortamdan uzaklaştırılmalı, açık havaya çıkarılmalıdır
- Acil Yardım Servisi (112) aranmalıdır
- Açık havaya çıkıldığında ya da tehlikeden uzaklaşıldığında, ağız ve burun temizlenmeli, nefes alıp vermesi durmuşsa, suni solunuma (Temel Yaşam Desteğine) başlanmalıdır.