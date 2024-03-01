Dünya çapında 1 milyardan fazla insan obez

Dünya çapında 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor.
190'dan fazla ülkeden 220 milyondan fazla insanın ağırlık ve boy ölçümlerinin analizi, vücut kitle indeksinin (BMI) 1990 ile 2022 yılları arasında dünya genelinde nasıl değiştiğini gösteriyor.
Lancet'te yayınlanan araştırmada, söz konusu dönem içinde obezite oranlarının çocuklarda dört kat, yetişkinlerde ise iki katına çıktığı tespit edildi.
Obezitede çarpıcı oranlar
Kız çocuklarında obezite oranı 1990'da dünya nüfusunun yüzde 1,7'sinden 2022'de yüzde 6,9'a yükseldi. Erkeklerde ise artış aynı dönemde yüzde 2,1'den yüzde 9,3'e çıktı.
Kadınlarda obezite oranları yüzde 8,8'den yüzde 18,5'e, erkeklerde ise yüzde 4,8'den yüzde 14'e yükseldi.
Sayılar düşündürüyor
2022 yılında toplamda 880 milyon yetişkin ve 159 milyon çocuğun obeziteyle yaşadığı belirtildi.
Tonga, Amerikan Samoası ve Nauru, yüzde 60'ın üzerinde obezite oranının en yüksek olduğu yerler oldu.
"Çok endişe verici"
Araştırmanın yazarı Profesör Majid Ezzati, 1990'da dünyanın büyük bölümünde yetişkinler arasında belirgin olan obezite salgınının artık okul çağındaki çocuklara ve ergenlere de yansımasının "çok endişe verici" olduğunu söyledi.
Yetersiz beslenme sorunu
Özellikle dünyanın en yoksul bölgelerinde yüz milyonlarca insanın hâlâ yetersiz beslenmeden etkilendiğini dile getiren Ezzati, şöyle dedi:
Yetersiz beslenmenin her iki biçimiyle başarılı bir şekilde mücadele etmek için sağlıklı, besleyici gıdaların bulunabilirliğini ve satın alınabilirliğini önemli ölçüde artırmamız hayati önem taşıyor.
DSÖ'den iş birliği çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise şunları söyledi:
Obeziteyi engellemeye yönelik küresel hedeflere ulaşmak için yeniden yolumuza devam etmek, hükümetlerin ve toplulukların, DSÖ ve ulusal halk sağlığı kurumlarının kanıta dayalı politikalarıyla desteklenen çalışmalarını gerektiriyor.
Daha da önemlisi, ürünlerinin sağlık üzerindeki etkilerinden sorumlu olması gereken özel sektörün iş birliğini gerektiriyor.
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