Dünya El Yıkama Günü’nde sabun, dezenfektana karşı

El hijyenin en garantili yolu şüphesiz ki elleri sabunlamaktan geçiyor. Gelin; bugüne özel sabunun üstünlüğünü dezenfektana karşı bir kez daha kanıtlayalım.

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü her yıl, ellerin sabunla yıkanmasını hastalıklardan korunmak ve hayat kurtarmak için hızlı, verimli ve uygun maliyetli bir yöntem olduğunu teşvik etmek amacıyla kutlanmaktadır.

Eller; nesneler, insanlar ve kendi bedenlerimizle en fazla etkileşimi deneyimleyen vücudumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

Gün boyunca bilinçsizce elinizle yüzünüze ne sıklıkta temas ettiğinizi düşünün. Bu nedenle, tepeden tırnağa hijyen yüksek bir öncelik olsa da hastalık taşıyan mikropların yayılmasını önlemek söz konusu olduğunda, artık elleri temiz tutmaya güçlü bir şekilde odaklanılıyor.

Dünya El Yıkama Günü vesilesiyle, elleri temizlemek için en iyi yöntemin ne olduğunu gelin birlikte öğrenelim: sabun mu yoksa el dezenfektanı mı?

DEZENFEKTANLARIN FAYDALARI VE ZARARLARI

El dezenfektanları çok portatiftir ve çantalara, ceplere ve çantalara sığabilir. Su ve sabun hazır olmadığında harikadırlar. El dezenfektanlarının ana ve muhtemelen en önemli avantajı budur.

Bununla birlikte, el dezenfektanlarının sorunu, belirli virüs ve bakterilere karşı etkisiz olmaları gerçeğinde yatmaktadır. Örneğin el dezenfektanları aşırı antibiyotik kullanımı sonucu ishale neden olabilen bir bakteri türü olan C. difficile'yi ortadan kaldıramaz.

Düzgün temizlenmeyen el dezenfektanları, insanları rahatsız edebilecek yapışkan bir kalıntı bırakabilir. Ek olarak, dezenfektanlar, gözle görülür şekilde kirli ellerden kiri veya kiri çıkarmak için pek uygun değildir.

Bu nedenle mikropları uzaklaştırabilseler de tozu, çamuru, yağı veya vücut sıvılarını ortadan kaldıramazlar. Dezenfektanlar belirli senaryolarda çalışsa da el yıkamanın en etkili çözüm olduğu açıktır.

ELLERİ YIKMAK HER ZAMAN EN İYİ SEÇENEK

Devam eden Kovid-19 salgını, hijyen ve sağlık dünyasında büyük değişiklikler getirdi. Artık birçok insan kendilerini ölümcül koronavirüse karşı ellerinden gelen en iyi şekilde korumanın bilincinde. Ellerimiz her zaman çeşitli yüzeylerle temas halinde olduğundan ve virüsü taşıyabileceğinden, uzmanlar ellerimizin çoğu zaman temiz tutulmasını sağlamamızı tavsiye ediyor.

Doktorların çoğu, el yıkamanın veya suyla sabunun bakterileri yok etmede dezenfektanlardan daha etkili olduğunu düşünüyor. Dezenfektanların yalnızca sabun ve su bulunmadığında kullanılmasını tavsiye ediyorlar.

El dezenfektanları belirli bakteri ve virüsleri ortadan kaldırabilse de el yıkamanın yaptığı gibi ellerinizi temizlemezler. Kir ve diğer kalıntıları geride bırakırlar ve cildinizde kaygan ve yapışkan bir his bırakırlar. Günümüzde el yıkamak için sayısız alternatif var ve her birinin avantajları ve dezavantajları var.

Dezenfektanlar antibakteriyel nedenlerle geleneksel el yıkamaları kadar kapsamlı veya verimli olmasa da kullanışlı ve taşınabilirdirler; el yıkamanın bir seçenek olmadığı alanlarda onları ideal bir seçim haline getiriyor.