Dünya genelinde birçok kişi verimli uykudan mahrum: Ne yapılmalı
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Uyku, bedenin ve zihnin kendini yenilediği en temel süreçlerden biridir.

Kaliteli uyku, beyin fonksiyonlarını güçlendirir.

Hafızayı, öğrenmeyi ve problem çözme becerilerini artırır.

DİĞER FAYDALARI DA ŞU ŞEKİLDE:

Bağışıklık sistemini güçlendirir:

Vücut, hastalıklara karşı daha dirençli olur.

Duygusal dengeyi korur:

Stres, kaygı ve depresyon riskini azaltır.

Hormonları düzenler:

Açlık ve tokluk hormonları dengelenir, kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kalp sağlığını destekler:

Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Kas onarımını sağlar:

Spor sonrası toparlanmayı hızlandırır.

VERİMLİ UYKU İÇİN ÖNERİLER

Düzenli uyku saatleri belirleyin:

Her gün aynı saatte yatıp kalkmak biyolojik saatinizi düzenler.

Mavi ışıktan kaçının:

Yatmadan en az 1 saat önce telefon, tablet, bilgisayar kullanımını sınırlandırın.

Kafein ve ağır yemeklerden kaçının:

Akşam saatlerinde kahve, çay, çikolata ve ağır yemek tüketmemeye özen gösterin.

Rahat bir uyku ortamı hazırlayın:

Odanızı serin, karanlık ve sessiz tutun. Rahat bir yatak ve yastık kullanın.

Rahatlatıcı rutinler ekleyin:

Meditasyon, kitap okuma veya ılık bir duş almak uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Gün içinde hareket edin:

Düzenli egzersiz yapmak uyku kalitesini artırır, ancak yatmadan hemen önce ağır egzersiz yapmamaya dikkat edin.

Alkol ve sigara kullanımını bırakın:

Alkol ve sigara, uykunun kalitesini bozar.

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Adile Topçu
Editor