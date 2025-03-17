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Dünya genelinde birçok kişi verimli uykudan mahrum: Ne yapılmalı

Dünya genelinde birçok kişi verimli uykudan mahrum: Ne yapılmalı Hem beden hem de zihin sağlığı açısından vazgeçilmez olan kaliteli uyku, hayatın çeşitli alanlarında verimliliği artırmasına rağmen dünya çapında pek çok kişi, uyku düzenlerini iyileştirme konusunda zorluklarla karşılaşıyor.