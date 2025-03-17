Dünya genelinde birçok kişi verimli uykudan mahrum: Ne yapılmalı

Uyku, bedenin ve zihnin kendini yenilediği en temel süreçlerden biridir.
Kaliteli uyku, beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
Hafızayı, öğrenmeyi ve problem çözme becerilerini artırır.
DİĞER FAYDALARI DA ŞU ŞEKİLDE:
Bağışıklık sistemini güçlendirir:
Vücut, hastalıklara karşı daha dirençli olur.
Duygusal dengeyi korur:
Stres, kaygı ve depresyon riskini azaltır.
Hormonları düzenler:
Açlık ve tokluk hormonları dengelenir, kilo kontrolüne yardımcı olur.
Kalp sağlığını destekler:
Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini azaltır.
Kas onarımını sağlar:
Spor sonrası toparlanmayı hızlandırır.
VERİMLİ UYKU İÇİN ÖNERİLER
Düzenli uyku saatleri belirleyin:
Her gün aynı saatte yatıp kalkmak biyolojik saatinizi düzenler.
Mavi ışıktan kaçının:
Yatmadan en az 1 saat önce telefon, tablet, bilgisayar kullanımını sınırlandırın.
Kafein ve ağır yemeklerden kaçının:
Akşam saatlerinde kahve, çay, çikolata ve ağır yemek tüketmemeye özen gösterin.
Rahat bir uyku ortamı hazırlayın:
Odanızı serin, karanlık ve sessiz tutun. Rahat bir yatak ve yastık kullanın.
Rahatlatıcı rutinler ekleyin:
Meditasyon, kitap okuma veya ılık bir duş almak uykuya dalmayı kolaylaştırır.
Gün içinde hareket edin:
Düzenli egzersiz yapmak uyku kalitesini artırır, ancak yatmadan hemen önce ağır egzersiz yapmamaya dikkat edin.
Alkol ve sigara kullanımını bırakın:
Alkol ve sigara, uykunun kalitesini bozar.
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