Dünya genelinde koronavirüs aşısı yaptıranların oranı belli oldu

Uygulanan aşı dozu sayısı 12 milyar 259 milyonu geçti. Nüfusun yüzde 66,8'i en az bir doz aşı yaptırdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında küresel aşılama oranı belli oldu.

"Our World in Data" adlı internet sitesinin verilerine göre, dünya genelinde uygulanan aşı dozu 12 milyar 259 milyonu aştı.

Yüzde 66,8 en az bir doz yaptırdı

Buna göre, dünya nüfusunun yüzde 66,8'ine en az bir doz koronavirüs aşısı uygulandı.

Düşük gelirli ülkelerde yaşayanların sadece yüzde 19,3'üne en az bir doz aşı yapıldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı

Dünya genelinde 567 milyon 898 bin 418 kişide tespit edilen koronavirüs nedeniyle 6 milyon 380 bin 676 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nden aralık 2021'de yapılan açıklamada, 2022'nin ilk yarısında dünya nüfusunun yüzde 70'inin koronavirüse karşı aşılanması hedefleniyordu.