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    Dünya genelinde maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi

    DSÖ, dünya genelinde 131 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.
    • 24.05.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 12:18
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    Dünya genelinde maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklama yaptı.

    İlk maymun çiçeği vakasının 7 Mayıs'ta tespit edilmesinin ardından bu sayının 131'e yükseldiğini duyuran DSÖ, şüpheli 106 vaka için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

    Son vaka Slovenya'da çıktı

    Slovenya, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan dönen bir kişide, maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

    Hastalığı hafif geçiren kişinin hastaneye yatırılmadığı belirtildi.

    Mutasyona uğradığına dair bir kanıt yok

    Dün DSÖ tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğradığına dair bir kanıt olmadığı bildirilmişti.

    AA'nın aktardığına göre; maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve İsviçre'de tespit edilmişti.

    Dünya genelinde maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi #1


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