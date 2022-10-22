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    Dünya genelinde maymun çiçeği vakalarında son durum

    DSÖ, dünya genelinde 73 bin 437 vaka raporlandığını ve 29 kişinin virüse bağlı hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini bildirdi.
    • 22.10.2022 - 14:06
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    Dünya genelinde maymun çiçeği vakalarında son durum

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 19 Ekim itibariyle maymun çiçeği salgınında son durumu içeren rakamları açıkladı.

    DSÖ, açıklamasında vaka sayılarında 5 Ekim’e oranla yüzde 6.6 oranında artış yaşandığını ve 4 bin 537 yeni vakanın tespit edildiğini belitti.

    73 bin 437 vaka, 29 ölüm

    Dünya genelinde bugüne kadar 109 ülkeden toplamda 73 bin 437 vaka bildirildiğini ve 29 kişinin virüse bağlı hastalıktan dolayı yaşamını yitirdiği vurgulandı.

    DSÖ salgının başlangıcından itibaren yaz aylarında vaka sayılarının yükseldiğini ancak sonbahar itibariyle vaka sayılarında düşüş gözlemlediğini ifade etti.

    Dünya genelinde maymun çiçeği vakalarında son durum #1

    En fazla vaka Güney Amerika kıtalarında

    Maymun çiçeği vakalarının kıtasal kıyaslama rakamlarına göre en fazla vaka, 47 bin 215 ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında bildirildi.

    Amerika kıtalarını 25 bin 56 vaka ile Avrupa Kıtası takip etti.

    Diğer kıtalarda ise vaka sayıları 1.000’in altında kaldı.

    Dünya genelinde maymun çiçeği vakalarında son durum #2

    Öncelikle genç erkeklerde yaygın

    DSÖ maymun çiçeği ile ilgili elde ettiği önemli bulgulara yer vererek salgının, öncelikle genç erkeklerde yüzde 97.1’lik bir oranla yaygın olmaya devam ettiğini vurguladı.

    Bildirilen cinsel yönelimli vakaların yüzde 87,9'u homoseksül, biseksüel ve erkeklerle seks yapan diğer erkekler olarak tanımlandı.

    DHA'nın haberine göre bildirilen tüm bulaşma türleri arasında, cinsel aktiviteler sırasında cilt ve mukozal temas yoluyla bulaşma “en yaygın olarak rapor edilen” tür olarak belirlendi.


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