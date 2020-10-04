Dünya genelinde vaka sayısı 35 milyonu geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Ortaya çıktığı günden bu yana insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen virüsün, son rakamları açıklandı.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 35 milyon 2 bin 493'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 574 bin 651 kişi koronavirüse yakalandı.

ABD'NİN ARDINDAN EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN ÜLKE HİNDİSTAN

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (6 milyon 543 bin 448),

Brezilya (4 milyon 882 bin 231), Rusya (1 milyon 204 bin 502),

Kolombiya (841 bin 531), Peru (821 bin 564),

İspanya (810 bin 807), Arjantin (779 bin 689),

Güney Afrika (753 bin 90) ve Güney Afrika (677 bin 833) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 323 bin 14'e ulaştı.

VUHAN KENTİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 35 bin 686 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan 26 milyon 36 bin 482 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 930 bin 325 aktif vaka bulunuyor.