Dünya, koronavirüsün ardından muhtemel yeni salgınları konuşuyor

Koronavirüs salgını sonrasında yeni yıkıcı etkilere karşı uyarılar yapılıyor. Salgınlar konusunda şimdiden hazırlık yapılması istenirken, Berlin'de açılan merkez bu çabaların bir örneğini oluşturuyor.

Cahid Atik / cahid.atik@ensonhaber.com.tr

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayıldığı kabul edilen koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart 2020 tarihli açıklamasıyla resmen salgın olarak ilan edildi.

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, dünya genelinde 238 milyondan fazla vakaya ve 4.8 milyonun üzerinden ölüme neden olan koronavirüs salgınının ardından gelecekte yeni pandemilerle karşı karşıya kalınabileceğinden endişe ediliyor.

KORONAVİRÜS SALGININDA YAŞANANLAR

Ülkemizde tespit edilen ilk koronavirüs vakası, Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart'ta açıklanırken, Bakan Fahrettin Koca, bu tarihten altı gün sonra kameraların karşısına geçerek pandemi kaynaklı ilk ölümü duyurdu.

Salgınla mücadele kapsamında çeşitli ülkeler aşı geliştirme konusunda çalışmalara başlarken, Rusya'nın Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olarak kayıtlara geçti.

GELECEKTE BENZER SALGINLAR ORTAYA ÇIKABİLİR ENDİŞESİ

Diğer taraftan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu Almanya merkezli BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın mRNA aşısı, dünyada tam onay alan ilk aşı oldu.

Bir taraftan aşılarla ve geliştirilme aşamasındaki diğer türdeki ilaçlarla koronavirüsün etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenirken, konuyla ilgili uzmanlar, insanoğlunun gelecekte benzer yıkıcı etkilere maruz kalmaya devam edebileceği konusunda uyarıyor.

"BİR SONRAKİ PANDEMİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KADAR UZAK DEĞİL"

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Metabiota, bir sonraki pandeminin düşündüğümüz kadar uzak olmayabileceği öngörüsüne sahip.

Yapılan modellemelerin, yaban hayatı kaynaklı bulaşıcı hastalıkların neden olduğu salgınların sıklığının ve şiddetinin arttığını gösterdiği belirtiliyor. Bu duruma insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin neden olduğu ifade ediliyor.

KORONAVİRÜS BÜYÜKLÜĞÜNDE SALGININ YAŞANMA İHTİMALİ HESAPLANDI

Gelecekte koronavirüs büyüklüğünde veya daha büyük bir çapta pandemiyle sonuçlanabilecek hayvan kaynaklı hastalıkların yayılma olasılığının yıllık yüzde 2.5-3.3 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Başka bir deyişle, önümüzdeki 10 yıl içinde koronavirüs büyüklüğünde başka bir salgının ortaya çıkma olasılığı yüzde 22-28. Gelecek 25 yıl içinde ise bu oran yüzde 47-57 aralığında.

"YENİ SALGIN NEREDEYSE GARANTİ ALTINDA"

Dünyanın koronavirüs salgınıyla savaşı ikinci yılına girerken, olası yeni salgınlara şimdiden hazırlanılması gerektiği yönünde yapılan açıklamaların sayısı artıyor.

Bu yönde açıklamalara imza atan ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, görüşünü "Gelecekteki bir salgın 'neredeyse garantili'" ifadesiyle aktardı.

"TARİHİNİ BİLMESEK DE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Fauci, ülkesinin pandemi hazırlık planına ilişkin, "Halihazırda bu salgınla mücadelenin ortasındayız. Bunun (koronavirüs) gördüğümüz son salgın olmayabileceğinin kesinlikle farkındayız ve bu, aslında neredeyse garanti altında." ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkabilecek yeni bir salgın konusunda kesin tarih verilemeyeceğini belirten Fauci, ABD kamu radyo programı The World'e yaptığı açıklamada, "Bir sonrakinin (pandeminin) ne zaman olacağını bilmeseniz bile hazırlıklı olmalısınız." diyerek, sürekli alarm durumunda olunması gerektiğini söyledi.

BILL GATES'İN TARTIŞMALARA YOL AÇAN KONUŞMASI

Koronavirüs salgını deyince akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Microsoft'un kurucusu Bill Gates.

Pandemi döneminde Gates'i ilk gündeme getiren gelişme, Amerikalı milyarderin 2015'te yaptığı TED konuşması oldu.

"FÜZELER OLMAZ AMA MİKROPLAR OLUR"

Gates, o konuşmasında, "Önümüzdeki on yıllık zaman dilimlerinde, eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse, bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılabilen bir virüs olur. Füzeler olmaz ama mikroplar olur." diyor.

"BİR SONRAKİ SALGINA HAZIR DEĞİLİZ"

Konuşmasının devamında Gates, nükleer caydırıcı silahlara büyük bir miktarda yatırımlar yapıldığını, bununla birlikte salgın hastalıkları durdurabilecek bir sisteme çok az yatırım gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Bir sonraki salgın için hazır değiliz." ifadesini kullanıyor.

GATES: EĞER ŞİMDİDEN BAŞLARSAK...

Ebola hastalığından örnekler veren Gates, gelecekteki salgınlara ivedilikle başlanılması gerektiğini ve zamanın aleyhte işlediğinin altını çizerek, konuşmasını şu sözlerle tamamlıyor:

"Ebola salgınından çıkarılabilecek olumlu bir şey varsa, o da hazırlanmamız için bizi erken uyarmasıdır. Eğer şimdiden başlarsak, bir sonraki salgın için hazır olabiliriz."

YENİ SALGINLARA KARŞI İSTİHBARAT MERKEZİ

DSÖ, bu doğrultuda Almanya'nın başkenti Berlin'de Salgın İstihbarat Merkezi'ni açtı.

Yeni merkezin misyonu, DSÖ'nün internet sitesinde "sağlıkla ilgili acil durumları tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için dünyaya daha iyi veri, analiz ve kararlar sunmak" şeklinde açıklanıyor.

DİKKAT ÇEKEN RAPOR: KORONAVİRÜS ÖNLENEBİLİRDİ

Merkezin açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte gerçekleştiren DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın salgın potansiyeli olan yeni durumları tespit edebilmesi ve bunlara anında cevap verebilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Nitekim Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınına müdahalesini incelemek üzere kurulan "Salgın Hazırlık ve Müdahale Bağımsız Paneli"nin hazırladığı rapor, dünyada adeta hayatı durma noktasına getiren pandemi için "Önlenebilir bir felaketti." diyor.

TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİ

Peki Türkiye, koronavirüsle mücadelede hangi noktada? "Our World In Data" adlı internet sitesinin verilerine göre, uygulanan doz sayısı bakımından ülkemiz, 111 milyondan fazla dozla Çin, Hindistan, ABD, Brezilya, Japonya ve Endonezya'nın ardından yedinci sırada yer alıyor.

TURKOVAC AŞISINDA SON DURUM

Öte yandan yerli aşı TURKOVAC ile ilgili Faz-3 çalışmaları, gönüllülük esasına göre ülke genelinde sürdürülüyor.

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "TURKOVAC, acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi." dedi.

Koca, aşının onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceklerini sözlerine ekledi.