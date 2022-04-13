Petrol
105.09
0.43%
Euro
15.84
0.17%
Dolar
14.58
-0.10%
Altın
924.59
0.27%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
590.773
0.60%
BTXN Coin
31.72
2.42%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Açık 6 C

    Dünya okyanuslarında tehlike: 5 bin 500’den fazla yeni virüs

    ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki okyanuslarda 5 bin 500’den fazla yeni virüs tespit edildiği açıklandı.
    • 13.04.2022 - 05:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya okyanuslarında tehlike: 5 bin 500’den fazla yeni virüs

    Dünya koronavirüs pandemisiyle adeta bir sınav verirken, bilim dünyasında devam eden araştırmalar, tehlikeli veriler ortaya koyuyor.

    Okyanuslarda 5 bin 500'den fazla yeni virüs tehlikesi

    ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, okyanuslarda 5 bin 500’den fazla yeni virüs türü tespit edildiği açıklandı.

    Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre dünyanın dört bir yanından on binlerce su örneğinin analiz edildiği belirtilirken, RNA virüslerinin veya genetik materyalleri olarak RNA kullanan virüslerin tespit edildiği aktarıldı.

    Araştırma ile ilgili konuşan Ohio Eyalet Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan çalışmanın baş yazarı Matthew Sullivan, "Çok fazla yeni çeşitlilik var ve okyanusların her yerinde yeni bir filum olan Taraviriicota bulundu, bu da ekolojik olarak önemli olduklarını gösteriyor" diye konuştu.

    Dünya okyanuslarında tehlike: 5 bin 500’den fazla yeni virüs #1

    RNA virüsleri bitki ve hayvanları da enfekte ediyor

    RNA virüsleri insanlarda neden oldukları soğuk algınlığından Covid-19'a kadar uzanan hastalıklarla tanınırken, ayrıca insanlar için önemli olan bitki ve hayvanları da enfekte ediyorlar.

    Dört yıl boyunca okyanuslardan toplanan su örnekleriyle yapılan çalışmanın bulgularında, 44 binden fazla gen incelenirken, “Toplam 5 bin 504 yeni deniz RNA virüsü belirledik ve bilinen RNA virüsü filumlarının sayısının 10 olduğunu gördük” ifadeleri yer aldı.

    Dünya okyanuslarında tehlike: 5 bin 500’den fazla yeni virüs #2

    Çalışmanın önemi

    Araştırmanın sonrasında elde edilen veriler ile birlikte tespit edilen söz konusu yeni diziler, bilim insanlarının yalnızca RNA virüslerinin gelişim tarihini değil, aynı zamanda Dünya'daki erken yaşamın gelişimini de daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.

    Covid-19 pandemisinin gösterdiği gibi, RNA virüsleri ölümcül hastalıklara neden olabilirken, bununla birlikte RNA virüslerinin ekosistemlerde hayati bir rol oynadığı vurgulandı.

    Dünya okyanuslarında tehlike: 5 bin 500’den fazla yeni virüs #3


    İlginizi Çekebilir

    4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı
    İç Haber

    4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın düğününden kareler
    Magazin

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın düğününden kareler

    Görüş Bildir