Dünya okyanuslarında tehlike: 5 bin 500’den fazla yeni virüs

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki okyanuslarda 5 bin 500’den fazla yeni virüs tespit edildiği açıklandı.

Dünya koronavirüs pandemisiyle adeta bir sınav verirken, bilim dünyasında devam eden araştırmalar, tehlikeli veriler ortaya koyuyor.

Okyanuslarda 5 bin 500'den fazla yeni virüs tehlikesi

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, okyanuslarda 5 bin 500’den fazla yeni virüs türü tespit edildiği açıklandı.

Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre dünyanın dört bir yanından on binlerce su örneğinin analiz edildiği belirtilirken, RNA virüslerinin veya genetik materyalleri olarak RNA kullanan virüslerin tespit edildiği aktarıldı.

Araştırma ile ilgili konuşan Ohio Eyalet Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan çalışmanın baş yazarı Matthew Sullivan, "Çok fazla yeni çeşitlilik var ve okyanusların her yerinde yeni bir filum olan Taraviriicota bulundu, bu da ekolojik olarak önemli olduklarını gösteriyor" diye konuştu.





RNA virüsleri bitki ve hayvanları da enfekte ediyor

RNA virüsleri insanlarda neden oldukları soğuk algınlığından Covid-19'a kadar uzanan hastalıklarla tanınırken, ayrıca insanlar için önemli olan bitki ve hayvanları da enfekte ediyorlar.

Dört yıl boyunca okyanuslardan toplanan su örnekleriyle yapılan çalışmanın bulgularında, 44 binden fazla gen incelenirken, “Toplam 5 bin 504 yeni deniz RNA virüsü belirledik ve bilinen RNA virüsü filumlarının sayısının 10 olduğunu gördük” ifadeleri yer aldı.

Çalışmanın önemi

Araştırmanın sonrasında elde edilen veriler ile birlikte tespit edilen söz konusu yeni diziler, bilim insanlarının yalnızca RNA virüslerinin gelişim tarihini değil, aynı zamanda Dünya'daki erken yaşamın gelişimini de daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.

Covid-19 pandemisinin gösterdiği gibi, RNA virüsleri ölümcül hastalıklara neden olabilirken, bununla birlikte RNA virüslerinin ekosistemlerde hayati bir rol oynadığı vurgulandı.