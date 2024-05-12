Dünyada ilk kez denendi: ABD'de, domuz böbreği nakli yapılan hasta yaşamını yitirdi ABD'de 16 Mart'ta bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilmişti. İyileşmesi beklenen hastanın, ani ölümünün nedeni araştırılıyor.

AA

Böbrek naklı bekleyen hastalara umut olması açısından ABD'de denenen hayvan organından nakil yöntemi başarısız oldu.

ABD'nin Boston kentindeki bir hastanede, genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen ilk hasta olan 62 yaşındaki Richard Slayman, operasyondan yaklaşık 2 ay sonra yaşamını kaybetti.

Ameliyatın gerçekleştirildiği Massachusetts Hastanesi'nden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, dünyada ilk kez domuz böbreği nakli yapılan Slayman'in ölümünün operasyondan kaynaklandığına dair bir belirti bulunmadığı belirtildi.

Hastanın taburcu edilmesi bekleniyordu

Doktorların 16 Mart'ta genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini Slayman'e naklettiği, hastanın durumunun iyiye gittiği ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği bildirilmişti.

"Ksenotransplantasyon" tedavisi

Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bağışı bekleyen insanlara nakledilmesi olarak bilinen "ksenotransplantasyon" tedavisi, Mayıs 2022'de beyin ölümü gerçekleşmiş 2 hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmasıyla denenmişti.

Daha önce, domuz kalbi nakledilen hastalar da yaşayamadı

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, 7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.

Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)