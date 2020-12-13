- Haberler
- Sağlık Haberleri
- Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 72 milyonu geçti
Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 72 milyonu geçti
- AA
- 13.12.2020 - 10:11
- Güncelleme : 13.12.2020 - 10:31
Tüm dünya, hızla yayılan koronavirüse karşı çeşitli önlemler alsa da aşı çalışmaları tamamlanmadan sonuç alınacağına dair beklentiler oldukça düşük.
Henüz etkili bir çözüm bulunmaması nedeniyle vaka sayılarında da gözle görülür bi artış söz konusu.
72 MİLYONU GEÇTİ
Koronavirüs verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 72 milyon 14 bin 399’a yükseldi.
ÜLKELERİN VAKA SAYILARI
Ülkelerin koronavirüs vaka sayıları şu şekilde;
1- ABD: 16 milyon 496 bin 348
2- Hindistan: 9 milyon 854 bin 208
3- Brezilya: 6 milyon 880 bin 127
4- Rusya: 2 milyon 625 bin 848
5- Fransa: 2 milyon 365 bin 319
6- İngiltere: 1 milyon 830 bin 956
7- İtalya: 1 milyon 825 bin 775
8- Türkiye: 1 milyon 809 bin 809
9- İspanya: 1 milyon 741 bin 439
10- Arjantin: 1 milyon 489 bin 328
11- Kolombiya: 1 milyon 408 bin 909
12- Almanya: 1 milyon 320 bin 592
13- Meksika: 1 milyon 229 bin 379
14- Polonya: 1 milyon 126 bin 700
15- İran: 1 milyon 100 bin 818
2 MİLYONA YAKIN VEFAT
Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 610 bin 67 kişi yaşamını yitirdi, 50 milyon 411 bin 543 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.