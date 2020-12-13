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Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 72 milyonu geçti

Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 72 milyonu geçti

Koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarak 72 milyon 14 bin 399'a ulaştı. Tespit edilen en çok vaka, 16 milyon ile ABD'de görüldü.