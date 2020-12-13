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    Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 72 milyonu geçti

    Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 72 milyonu geçti

    Koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarak 72 milyon 14 bin 399'a ulaştı. Tespit edilen en çok vaka, 16 milyon ile ABD'de görüldü.
    • AA
    • 13.12.2020 - 10:11
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 10:31
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    Tüm dünya, hızla yayılan koronavirüse karşı çeşitli önlemler alsa da aşı çalışmaları tamamlanmadan sonuç alınacağına dair beklentiler oldukça düşük.

    Henüz etkili bir çözüm bulunmaması nedeniyle vaka sayılarında da gözle görülür bi artış söz konusu.

    72 MİLYONU GEÇTİ

    Koronavirüs verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 72 milyon 14 bin 399’a yükseldi.

    Dünya da koronavirüs vaka sayısı 72 milyonu geçti #1

    ÜLKELERİN VAKA SAYILARI

    Ülkelerin koronavirüs vaka sayıları şu şekilde;

    1- ABD: 16 milyon 496 bin 348

    2- Hindistan: 9 milyon 854 bin  208

    3- Brezilya: 6 milyon 880 bin 127

    4- Rusya: 2 milyon 625 bin 848

    5- Fransa: 2 milyon 365 bin 319

    6- İngiltere: 1 milyon 830 bin 956

    7- İtalya: 1 milyon 825 bin 775

    8- Türkiye: 1 milyon 809 bin 809

    9- İspanya: 1 milyon 741 bin 439

    10- Arjantin: 1 milyon 489 bin 328

    11- Kolombiya: 1 milyon 408 bin 909

    12- Almanya: 1 milyon 320 bin 592

    13- Meksika: 1 milyon 229 bin 379

    14- Polonya: 1 milyon 126 bin 700

    15- İran: 1 milyon 100 bin 818

    2 MİLYONA YAKIN VEFAT

    Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 610 bin 67 kişi yaşamını yitirdi, 50 milyon 411 bin 543 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

    Dünya da koronavirüs vaka sayısı 72 milyonu geçti #2

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