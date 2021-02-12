Dünyadaki bütün koronavirüslerin çapı hesaplandı

İngiliz matematikçi Kit Yates yaklaşık 107 milyon kişiye bulaşan koronavirüsün çapını hesapladı.

2019 son günlerinde ilk kez görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 ay önce bütün dünyayı etkilediği için pandemi ilan edilen koronavirüs bugüne kadar 2,3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken 107 milyonun üzerinde kişi de enfekte oldu.

İngiliz bir matematikçi ise bütün dünyayı etkileyen koronavirüs için ilginç bir hesaplama yaptı.

DÜNYADAKİ TOPLAM VİRÜS SAYISI İKİ KENTİLYON

Bath Üniversitesi matematik uzmanı Kit Yates, dünyada halihazırda yaklaşık iki kentilyon (2 milyon x 1 trilyon ) SARS-CoV-2 virüs parçacığı olduğunu ortaya çıkardı. Kit Yates hesaplamayı viral yük tahminleriyle birlikte küresel enfeksiyon oranlarını kullanarak yaptığını belirtti.

DÜNYADAKİ BÜTÜN VİRÜSLER 330 MİLİLİTRELİK KUTU KOLAYA SIĞIYOR

Hesaplamalarındaki adımları detaylandıran Yates, koronavirüsün çapının ortalama 100 nanometre (metrenin 100 milyarda biri) olduğunu tespit ettiğini belirtirken bu sayısı toplam virüs sayısıyla çarptığını belirtti.

Bilim insanlarının sık sık altını çizdiği koronavirüsün girintili çıkıntılı başak proteini içeren yapısı da göz önüne alınarak yapılan hacim hesabında Yates, yine de bütün hacmin 330 mililitrelik kutudan daha büyük olmadığının altını çizdi.

Yates yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır hayatımızdaki bütün gelişmeler, ortaya çıkan sıkıntılar, aksaklıklar, zorluklar ve can kayıpları küçücük bir kutuya sığabildiğini görmek şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.