Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında: Yayla çorbası ve faydaları

Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında: Yayla çorbası ve faydaları

Dünyanın en iyi 20 çorbaları arasına Türkiye’den de yayla çorbası girdi. Yoğurtla yapılan çorba dünya lezzet liginde üst sıraya çıktı.

Çorba tercihi birçok yemek kültüründe bulunuyor. Ancak ülkeler kendi damak tatlarına uygun çorbalar üretiyorlar. Fakat bütün dünyada beğenilen çorbalar da var.

ABD basını tüm dünyada beğeni ile içilen 20 çorbayı belirledi. Bunların arasında Türkiye'den de yoğurtla yapılan yayla çorbası girdi.

Yayla çorbası yalnızca bir çorba olmamakla beraber aynı şekilde Anadolu mutfağının sembolüdür. Üstüne gezdirilen nane ve tereyağı sosu etrafına yaydığı iştah açıcı kokusuyla herkesi büyüler.

İçinde bolca yer alan yoğurt ile vitamin kaynağı yayla çorbasının yararları sayılmakla bitmez.

Bunlardan birkaçı; yüksek kolesterol ve şeker hastaları adına çok faydalıdır. İyi kolesterolü yükselterek, kötü kolesterolü düşürür. Yağların harcanması kolaylaştırılarak şişmanlamayı önler.

Karın kısmındaki çok kilolardan kurtulmayı isteyenler adına yayla çorbası oldukça ideal bir besindir. Bununla beraber yayla çorbası çok doyurucudur.

İşte dünyanın beğenerek içtiği 20 çorba ve ülkeleri: