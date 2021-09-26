Dünyanın en ölümcül 5 kanseri

Yetişkinlerin yanı sıra çocukları da etkileyen bir hastalık olan kanser, küresel çapta ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. İşte her yaştan insanı etkileyebilen en ölümcül 5 kanser türü.

Kanser, metastaz (kanserin farklı organlara yayılması) olarak bilinen ve ölüme yol açabilen bir süreçte anormal hücrelerin diğer organlara yayılabilecek kadar hızlı çoğalmasına neden olarak vücudun hemen hemen her bölümünü etkileyen bir hastalıktır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre kanser, tümörlerin veya kötü huylu neoplazmların ortaya çıkmasına ve insan vücudunda hızla çoğalmasına neden olabilen bir hastalıktır. Metastazlar kanser nedeniyle ölümün önde gelen nedenidir. Geçtiğimiz yıl dünyada yaklaşık 10 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

EN ÖLÜMCÜL 5 KANSER

2020 yılında en çok can alan tip 1.8 milyon ölümle akciğer kanseri oldu. DSÖ tarafından listelenen en ölümcül 5 kanser ise şunlar:

Akciğer kanseri: 1.8 milyon ölüm

Kolorektal kanser: 935.000 ölüm

Karaciğer kanseri: 830.000 ölüm

Mide kanseri: 769.000 ölüm

Meme kanseri: 685.000 ölüm

DSÖ ayrıca 2020'de dünyada en sık görülen kanser türlerinin hangileri olduğunu da açıkladı:

Meme kanseri: 2.26 milyon yeni vaka

Akciğer kanseri: 2.21 milyon yeni vaka

Kolorektal kanser: 1.93 milyon yeni vaka

Prostat kanseri: 1.41 milyon yeni vaka

Cilt kanseri: 1.20 milyon yeni vaka

Mide kanseri: 1.09 milyon yeni vaka

KANSERİN NEDENLERİ

Bazı genetik faktörlerin ve kimyasal veya biyolojik maddeler gibi dış kanserojenlerin etkileşimi insanlarda kanseri tetikleyebilir. Görülme oranı yaşla birlikte artar, bunun nedeni muhtemelen risk faktörlerinin birikmesi ve yıllar içinde vücut hücresel onarım mekanizmalarındaki etkinliğini yavaş yavaş kaybetmesidir.

Ek olarak, DSÖ kanser için risk faktörleri olarak tütün kullanımı, alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve hava kirliliğini belirtmektedir, bu nedenle bunları azaltmak hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir. Kanserin erken tespiti ve uygun tedavisi, hastanın iyileşmesini sağlamak ve ölümü önlemek için çok önemlidir.

Tütün

Tütün kanser ve ölümlerin önde gelen nedenidir. Tütün kullanımının güvenli seviyeleri yoktur. Sigara dumanında 60'ı kanserojen olan 4.000'den fazla zararlı madde tanımlanmıştır. En önemlileri arasında katran ve benzen bulunur. Tütün kullanımı en az 19 kanser türü ile ilişkilidir, en yaygınları akciğer kanseri , mesane kanseri ve ağız kanseridir.

Alkol

Alkol kullanımı ağız, boğaz, yemek borusu, gırtlak, karaciğer ve meme kanseri riskini artırabilir. Alkol tüketimi, orta düzeyde bile olsa bir risk faktörüdür. Ne kadar çok alkol tüketirseniz, risk o kadar büyük olur.

Güneş ışığı

Güneşten veya yapay (UVA lambaları) ultraviyole (UV) radyasyona sık ve yoğun maruz kalma, cilt kanseri için ana çevresel risk faktörüdür. Özellikle çocukluk döneminde şiddetli ve tekrarlayan güneş yanığının kansere yakalanma riskini arttırdığı gösterilmiştir.

Obezite

Fazla kilolu veya obez olan kişiler meme kanseri, kolon kanseri, rektum kanseri, özofagus, böbrek, pankreas ve safra kesesi kanseri gibi farklı kanser türleri için daha yüksek risk altında olabilir. Sağlıklı bir diyet izlemek, fiziksel aktivite uygulamak ve sağlıklı bir kiloyu korumak, bazı kanserlerin ve diyabet, yüksek tansiyon veya iskemik kalp hastalığı gibi diğer hastalıkların riskini azaltabilir.

Meyve ve sebzelerden zengin diyetler birçok kanser türüne karşı koruyucu etkiye sahip olabilir. Aşırı kırmızı ve işlenmiş et tüketimi, artan kolorektal kanser riski ile ilişkilidir. Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıkları sadece bazı kanser türlerini engellemekle kalmaz, aynı zamanda kardiyovasküler hastalık riskinin de azalmasına yardımcı olur.

Korunmasız cinsel ilişki

İnsan papilloma virüsü (HPV), cinsel yolla bulaşan çok yaygın bir hastalıktır. Çoğu durumda, HPV kendi kendine geçer. Ancak bazı HPV türleri belirli kanser türlerine neden olabilir: anal, boğaz, penis, servikal, vajinal veya vulvar.

Yaş

Kanser her yaşta ortaya çıkabilir, yetişkinlere özel bir hastalık değildir. Genel olarak kanserin gelişmesi yıllar alabilir ve bu nedenle kanser teşhisi konan kişilerin çoğu 65 yaş ve üzerindedir. Sonuç olarak, yaşlanma kanser için çok önemli bir risk faktörüdür.

Enfeksiyonlar

Bazı mikroplar, hücre büyümesini ve çoğalmasını kontrol eden sinyalleri kesme, bağışıklık sistemini zayıflatma veya kronik iltihaplanmaya neden olma yetenekleri nedeniyle kansere neden olabilir veya kansere yakalanma riskini artırabilir. Bu enfeksiyonlar arasında karaciğer kanseri gelişimi ile ilişkili olan hepatit B ve C virüsü ile enfeksiyon, rahim ağzı kanseri riskinin artmasıyla ilişkili insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu ve ayrıca vulva, vajina, penis, anal kanal, ağız ve boğaz tümörleri, Epstein-Barr virüsü, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), mide kanseri riskinin artmasıyla ilişkili olan Helicobacter pylori bakterileri, schistosoma haematobium gibi paraziter enfeksiyonlar ve karaciğer kanserine neden olabilen opisthorchis viverrini enfeksiyonu yer alır.

Hormonlar

Hormonlar, hem kadınlarda hem de erkeklerde bazı fizyolojik işlevlerde gerekli olmasına rağmen, çok yaygın üç kanser türünde önemli bir rol oynamaktadır: Meme kanseri, yumurtalık kanseri ve prostat kanseri. Bu kimyasallar, hormona duyarlı dokulardaki tümörleri uyarabilir ve hastalığın ilerlemesini hızlandırabilir veya kanserin nüksetmesini kolaylaştırabilir.

Kronik iltihaplanma

Enflamasyon (iltihaplanma), vücudun enfeksiyon, yara veya toksik bir maddenin etkisi gibi bir saldırıya tepkisidir. Kronik enflamasyonda inflamatuar süreç, yaralanma olmadığında bile başlayabilir ve olması gerektiği zaman bitmeyebilir. Kronik enflamasyona, geçmeyen enfeksiyonlar, anormal bağışıklık reaksiyonları veya obezite gibi durumlar neden olabilir. Zamanla, kronik enflamasyon DNA'ya zarar verebilir ve kansere yol açabilir. Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi kronik inflamatuar bağırsak hastalığı olan kişilerde kolon kanseri gelişme riski daha yüksektir.

İmmunosupresyon

Bazı ilaçlar, bağışıklık sistemi hastalıkları ve bazı enfeksiyonlar (HIV gibi), bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tespit etme ve yok etme veya kansere neden olan enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini azaltır.

Radyasyon

İyonlaştırıcı radyasyon adı verilen belirli dalga boylarındaki radyasyon, DNA'ya zarar verecek ve kansere neden olacak kadar enerjiye sahiptir. İyonlaştırıcı radyasyon, ultraviyole (UV) radyasyonu, radon, X-ışınları ve diğer yüksek enerjili radyasyon biçimlerini içerir. Görünür ve hareketli ışık veya manyetik alanlar gibi düşük enerjili, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon biçimleri DNA'ya zarar vermez ve kansere neden olduğu gösterilmemiştir.

Ortamdaki maddeler

Bazı endüstriyel, ev veya işyeri kimyasalları kanserle bağlantılıdır. Hava kirliliği akciğer, böbrek, mesane ve kolorektal kanser ile ilişkilidir.

Genetik

Kanser vakalarının sadece küçük bir kısmı kalıtsal bir bozukluğa bağlıdır. Eğer kanser aileden geliyorsa, nesilden nesile aktarılan mutasyonların olması mümkündür. Belirli kanser türlerinin riskini artıran kalıtsal mutasyonların olup olmadığını belirlemek için genetik test ihtiyacı bireysel olarak değerlendirilmelidir.

KANSERİN EN YAYGIN BELİRTİLERİ

Kanserin neden olduğu belirtiler vücudun etkilenen kısmına göre değişir ve çoğu zaman spesifik değildir.

Bu belirti veya semptomların varlığı, kanser olduğunuz anlamına gelmez. Bir kişi bu semptomlardan herhangi birini gösterirse ve zamanla devam ederse veya kötüleşirse, sağlık uzmanlarına danışmalıdır.

- İstenmeyen kilo alımı veya kaybı gibi kilo değişiklikleri.

- Belirgin bir neden olmaksızın sürekli ateş veya gece terlemesi.

- Yorgunluk veya dinlenmekle düzelmeyen yorgunluk.

- Belirgin bir neden olmaksızın kalıcı kas veya eklem ağrısı.

- Sarı pigmentasyon (sarılık), koyulaşma (hiperpigmentasyon) veya ciltte kızarıklık (eritem), iyileşmeyen yaralar veya ben veya siğillerdeki değişiklikler gibi cilt değişiklikleri.

- Deri altında hissedilebilen yumru, sertleşme veya kalınlaşma.

- Bağırsak veya mesane boşaltma alışkanlıklarındaki değişiklikler.

- Kalıcı öksürük veya nefes darlığı.

- Ses kısıklığı.

- Yutma zorluğu.

- Yedikten sonra kalıcı hazımsızlık veya rahatsızlık.

- Olağandışı kanama (vajinal, dışkı, öksürük, meme ucu) veya belirgin bir nedeni olmayan morarma.

Bunlar en yaygın belirti ve semptomlardır, ancak bahsedilmeyen daha birçok belirti vardır. Herhangi bir büyük değişiklik fark edilirse, özellikle uzun sürerse veya kötüleşirse sağlık ekibine bildirilmelidir. Kanserin erken teşhisi en etkili tedavidir.

KANSERİ ÖNLEMEK İÇİN 10 İPUCU

Şu anda kanserin nedenleri hakkında sahip olduğumuz bilgilerle, çeşitli kanser türlerinin önemli bir kısmını önleme fırsatına sahibiz. İşte kanseri önlemek için yapabileceğiniz yaşam tarzı değişiklikleri:

1. Sağlıklı ve çeşitli bir diyet izleyin

Daha fazla meyve ve sebze tüketenlerin ölüm oranları, az yiyenlere göre yüzde 30'a kadar daha azdır. Sebzeler açısından zengin bir diyetin diğerlerinin yanı sıra kanser türlerine, kardiyovasküler hastalıklara ve diyabete karşı koruduğu görülmüştür.

- Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketin.

- Rafine ürünler yerine tam ve işlenmemiş ürünleri tercih edin.

- Özellikle kırmızı ve işlenmiş et tüketimini en aza indirin.

- Şekerli içeceklerden ve yüksek tuz içeren ürünlerden kaçının.

2. Her gün fiziksel egzersiz yapın

Egzersiz, bazı kanser türlerine karşı koruyucu bir faktördür. Günde 30 dakikalık bir yürüyüş dahi oldukça etkili sonuçalr doğurabilir. Günlük rutine dahil etmek için bazı seçenekler şunlardır:

- Yarım saat hızlı tempoda yürüyün.

- Metro veya otobüsten birkaç durak önce inin ve yolculuğun geri kalanını yürüyerek yapın.

- Bisiklete binin.

- Yüzme, koşma gibi herhangi bir spor yapın.

- Ve hepsinden önemlisi, çok rahat olmasına rağmen, sürekli oturmaktan kaçının.

3. Rutin aşılarınızı olun

Aldığımız aşılardan haberdar olmak çok önemlidir. Örneğin bizi hepatit B'den koruyan aşıyı olmak çok önemlidir çünkü bu enfeksiyon kansere neden olabilir. Bu aşılar yüksek güvenlik profiline sahiptir.

4. Kanser tarama testleri yaptırın

Bazı kanserler ne kadar erken tespit edilirse o kadar iyidir. Örneğin:

- Mamogram yaşları 50 ila 69 meme kanseri.

- Rahim ağzı kanseri için her 3-5 yılda bir sitoloji veya HPV testi.

- Kolon kanseri için 50 ila 69 yaşlarında dışkıda gizli kan testi.

5. Kadınsanız: Mümkünse çocuklarınızı emzirmeye çalışın

Emzirmek, kanser riskinizi azaltır. Bazı kanser riskleri ile ilişkili olduğundan herhangi bir hormon tedavisi almadan önce doktorunuza çok iyi danışın.

6. Tütünden kaçının

Sigaranın birçok kansere ve diğer hastalıklara yol açtığı iyi bilinmektedir. Öyleyse neden böyle zararlı bir alışkanlığı uygulamaya devam ediyoruz? Tütün kullanımı kanser, cinsel iktidarsızlık ve hamile kadınların fetüse zarar vermesi dahil olmak üzere birçok hastalığın ana nedenidir.

7. Alkol tüketmeyin

Alkol, özellikle baş ve boyun, yemek borusu, karaciğer, meme ve kolon kanserleri olmak üzere çeşitli kanserlerin riskini artırır. Alkol için güvenilir bir miktar yoktur, bu yüzden en iyisi hiç tüketmemektir.

8. Aşırı kilodan kaçının

1. ve 2. ipuçlarını takip edersek, bunu elde etmek daha kolay olacaktır. Kalori alımınızı ılımlı hale getirmeniz ve özellikle hayvansal kaynaklı olanlar olmak üzere çok yağlı yiyecekleri ortadan kaldırmanız önerilir.

9. Kendinizi güneşten koruyun

Bu özellikle yaşamın ilk yıllarında çok önemlidir. Çocuk yanıkları yetişkin cilt kanserine yansıyabilir. Kendinizi güneş kremi ile koruyun ve maksimum güneş yoğunluğu saatlerinden kaçının ve çocuklarınız varsa onları koruyun.

10. Kendinizi her türlü zararlı maddeden koruyun

Evde, iş yerinde, sokakta... Her yerde kanserojen maddelerden uzak durun. Her zaman koruyucu önlemlere uyun. Örneğin riskli bir işte çalışıyorsanız çamaşır makinesinde asla normal ve iş kıyafetlerinizi karıştırmayın.