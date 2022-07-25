Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının yediği 5 mucizevi besin

Dünyanın en uzun insanlarının neler yiyip içtiğini merak edenler var. Bu insanlar sağlıklarına dikkat ederken, uzun yaşamanın sırrını ise kimseden saklamıyor...

Dünyanın en uzun yaşayan insanları bunu nasıl başarıyor?

Herkesin aklını kurcalayan sorulardan biri bu aslında...

Çünkü dünyanın en uzun yaşayan insanlarının hangi sırra sahip olduğu merak ediliyor.

Özel bir sırları yok. Aksine sağlıklarına dikkat ederek uzun yaşamayı sürdürüyorlar. Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar.

Sağkıklı besleniyor ve bu uzun yaşayan insanlar, bolca gülmeyi tercih ediyor.Sağlıklı beslenme dışında da mental olarak iyi hissetmek oldukça önemli.

Bulunduğumuz çevre, görüştüğümüz insanlar, rutinler, spor yapma sıklığı ve ruh hali uzun yaşamanın en önemli sırları arasında yer alıyor.

Uzun yaşayan insanlar, bulundukları bölgede her şeye daha pozitif bakmayı ve daha mutlu olmayı tercih ediyor.

Genellikle doğal besinler tüketen bu kişiler, sağlıklı olmanın insanın kendi elinde olduğunu söylemeyi ihmal etmiyor.

Dünyanın belli bölgelerinde yaşamlarını sürdüren bu kişiler, birçok araştırmanın ise konusu haline geldi.

Bu kişilerin uzun yaşama sırrını merak edenler, bu konularda çeşitli araştırmalar yapıyor.

Yapılan araştırmalarda bazı besinlerin uzun yaşamaya destek olduğu ortaya çıktı.Herkesin kolayca ulaşabileceği bu besinler ise şu şekilde;

Uzun yaşayn insanların ortak sırrı: Sağlıklı besinler

FINDIK

Fındık tam bir sağlık deposu. Hem içten hem de dıştan kişiyi yeniliyor ve enerjisini canlı tutmasına olanak veriyor.

Beyin sağlığını destekleyen fındık, E Vitamini ve B6 Vitamini açısından oldukça zengin.

Bu nedenle fındık sevmeyenlerin bir kez daha düşünmesi gerekiyor.

TAM BUĞDAY

Bağısak sağlığını koruyor ve uzun süre kişiyi tok tutuyor. Şekeri kontrol altına alan tam buğday ile yapılan ürünler, tansiyonu dengeliyor.

Kalp hastalıklarına iyi gelen ve kalbin dostu olan bu ürünler, enerji veriyor ve diyabet riskini düşürüyor.

MUZ

Hafızayı güçlendiren muz, uzun yaşayan insanların tükettiği ortak besinler arasında yer alıyor.

Sindirimi güçlendiren bu mucizevi meyve, kansere karşı tam bir koruma sağlıyor.

Genellikle uzun yaşayan insanların çok büyük sağlık problemleriyle boğuşmadığı görülür.

Bunun nedeni ise hastalıkları önlemeye yardımcı olan besinlere öncelik vermeleridir.

NOHUT

Kalori değeri yüksek olan nohut, A, C, E, K ve B grubu vitaminleri ile fosfor, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum minerallerini içerir.

Bu nedenle uzun yaşayan insanların yedikleri besinler arasında başı çeker.

Hücre ve doku onarımını hızlandıran nohut, enfeksiyon ve yara gibi durumlar için ilaç niteliğindedir.

Uzun yaşayan insanların geçen yaşa ve zamana rağmen hücrelerinin yenilenmesindeki sır yine nohutta saklı.



SİYAH FASULYE

Lif bakımından zengin olan siyah fasulye; kolesterolü düşürür, sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

A, B2, B3, B6 ve B9 vitamini bakımından zengindir. Folik asit, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum içerir.