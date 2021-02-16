Düşme kaynaklı ağrıları ciddiye alın

Karda kayma ve düşme kazalarına karşı uyarıda bulunan Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, ağrıların ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak kafa travmasına varabilen hasarlara neden olabileceğini söyledi.

Son günlerde ülkenin genelinde hakim olan kar yağışı ve buzlanma, kayma ve düşme kazalarını da beraberinde getirdi.

Kayma ve düşmelerin ayak bileklerinde gelişebilecek burkulmadan kırık, çıkıklara ve kafa travmasına varabilen hasarlara neden olabileceğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, ağrıların ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Yaralanmaya maruz kalan kemik ya da eklemde ağrı, hassasiyet, hareket zorluğu ve şişlik olduğu durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini söyleyen Özcan, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

BEYİN SARSINTISINA NEDEN OLABİLİR

Özellikle yaşlıların, kas kuvvetlerinin azalması ve koruyucu reflekslerin zayıflaması gibi nedenlerle dengeleri kolaylıkla bozulur ve düşme riskleri artar. Kemik kırılganlıkları da arttığı için düşme sonucu ciddi kırıklar onlarda daha sık görülür. Kayma ve düşme kazalarında en çok korkulan ve ciddi sonuçlara yol açan durum kafa travmasıdır. Düşme anında çene içeri sokulup kollar bükülerek başın korumaya alınması kafa travması riskini azaltır. Düşme sırasında başına ciddi travma alan ve beyin sarsıntısı geçiren kişilerin mutlaka doktor kontrolünden geçmesi gerekir.

Karda kayma ve düşme kazalarında en sık bağ, tendon ve yumuşak dokular zedelenir. Travma sonrası gelişen burkulma ve incinmeler en sık el bileği, ayak bileği ve omuz eklemlerinde görülmekle birlikte omurgada kas zorlanması, fıtık ve kayma gibi yaralanmalar da ortaya çıkabiliyor.

Karda sırtüstü düşmelerde, düşmeden kaynaklanan kuvvet, omurları kırabilir ve bu durum omuriliğe baskı uygulayarak dayanılmaz ağrılara ve kas güçsüzlüğüne yol açabilir. Yine düşme sonucunda çoğunlukla el bileği, ayak bileği, kalça veya kuyruk sokumu başta olmak üzere kırık-çıkıklar da görülebiliyor. Düşme anında kol ve bacakların düz tutulması kırık riskini artırıyor.

BELİRTİLER ÇOCUKLARDA GÖRÜLMEYEBİLİR

Kişi düştüğü zaman öncelikle vücuduna o an hasar kontrolü yapması gerekiyor. Ciddi bir travma ve kırık şüphesi varsa yerimizden kıpırdamadan yardım çağırmalıyız. Düşme sonrası gelişen yumuşak doku zedelenmelerinde istirahat, soğuk uygulama ve bandajlama yapmak gerekir. Şikayetlerin gerilememesi veya şiddetlenmesi durumunda doktor kontrolü önerilir.

Travmaya maruz kalan kemikte ya da eklemde ciddi ağrı, hassasiyet, hareket zorluğu, şişlik, şekil bozukluğu ve renk değişikliği gibi belirtiler kırık habercisi olabilir. Çocuklarda ise kemikler daha esnek olduğundan kırık belirtileri yetişkinler gibi belirgin olmaz. Kırık şüphesi durumunda acil olarak doktora başvurulmalıdır.

SİYAH BUZLANMAYA DİKKAT

Yürüyüş sırasında cep telefonuyla konuşmak, kişinin çevreye olan dikkatini dağıtır. Sizi sıcak tutan ve çok sıkı olmayan giysiler dengenizi korumanıza yardımcı olur. Ayakkabı tabanı tutucu, tırtıklı ya da kauçuk tipte kavrayıcı özellikte olmalı.

Özellikle siyah buzlanma olarak görülebilecek ince buz tabakalarına basmaktan kaçınılmalı. Merdivenlerden aşağı inerken korkulukları sıkıca tutun. Gövde hafif öne eğik, dizler hafif bükülü, kısa adımlarla ve yavaş yürüyün. Ani ve acele hareketlerden kaçının. Eller cepte yürünmemelidir. Bu durum, düşme anında dengenin sağlanmasını ve kendinizi korumanızı engeller.