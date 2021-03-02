Düşük kaliteli karbonhidratlar kalp krizi riskini artırıyor

Araştırmalar, düşük kaliteli karbonhidratlar bakımından yüksek diyetlerin kalp hastalıkları ve ölüm riskini artırabileceğini gösteriyor. Peki, riski azaltmak için neler yapılabilir?

Hiç şüphe yok ki sağlıklı beslenmek kalp sağlığınızı kontrol altında tutmak için çok önemlidir. Yeni araştırmalar, düşük kaliteli karbonhidrat tüketmenin daha yüksek kalp krizi, felç ve ölüm riskine yol açtığını gösteriyor. Yüksek glisemik indeksli diyet olarak da bilinen, çok miktarda düşük kaliteli karbonhidrat tüketimi, insanların daha önce kardiyovasküler hastalığı olup olmadığına bakılmaksızın ölüm riskini artırıyor.

35 ila 70 yaşları arasındaki 135 bin kişinin ile 9.5 yıl boyunca izlenmesi ile yapılan bir çalışmada, günlük diyetlerinin yüzde 20'sinin düşük karbonhidratlardan oluştuğu önceden var olan bir kalp rahatsızlığı olan kişilerde; kalp hastalığı, inme veya ölüme yakalanma riskinin yüzde 50 daha yüksek olduğu bulundu. Önceden var olan bir kalp durumu olmayanlarda ise bu risk yüzde 20 olarak öne çıktı. Araştırmaya göre ayrıca obez insanlar çok daha büyük bir risk altındaydı.

TÜM KARBONHİDRATLAR KALP İÇİN KÖTÜ DEĞİL

Ancak çalışma, tüm karbonhidratlı yiyeceklerin sağlık için kötü olmadığını da gösterdi. Düşük kaliteli karbonhidratlar açısından zengin diyetlerin ömrü kısalttığı, ancak meyveler, sebzeler ve baklagiller gibi kaliteli karbonhidratların sağlığınız için iyi olduğu bulundu.

Çalışmanın sonuçlarına göre, düşük kaliteli karbonhidrat tüketimi, muhtemelen diyetteki çoğu yağ tüketiminden çok daha olumsuz etkiye sahip. Başka bir deyişle, minimum düzeyde işlenmiş karbonhidratlar içeren çeşitli yiyecekleri seçerseniz, karbonhidratlar kalbiniz için kötü değildir. Ancak ölçülü bir şekilde yemeniz gerektiğini akılda tutmak önemlidir.

KALBE İYİ GELEN BESİNLER

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kalp hastalıkları dünyadaki tüm ölümlerin üçte birini oluşturuyor. Kalp sağlığınızı kontrol altında tutmak için kalbinizi sağlıklı tutmak çok önemlidir.

Kalbinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek bazı yiyecekler şunlardır:

Lifli Yeşil Sebzeler

Kara lahana, ıspanak ve pancar gibi koyu yeşil yaparklı sebzeler, tansiyonu düşürmeye ve damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerir. Çalışmalar, daha yüksek koyu yeşil yapraklı sebze tüketiminin kalp hastalıkları riskini azalttığını gösteriyor.

Tam Tahıllar

Araştırmalar, çavdar, tam buğday, esmer pirinç ve kinoa gibi tam tahılları yemenin kötü kolesterol düzeylerini düşürdüğünü ve böylece kalp hastalıkları gelişme riskini azalttığını göstermiştir.

Yağlı Balıklar

Yağlı balıklar, kan trigliseridlerini azaltan, damar sağlığını iyileştiren ve tansiyonu düşüren bir besin olan zengin bir omega-3 kaynağıdır ve bunların tümü kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kuruyemişler

Badem, Antep fıstığı, fındık ve ceviz gibi bazı kuru yemişler süper besleyicidir ve kalbiniz için iyidir. Ceviz ayrıca kalbinize iyi gelen iyi bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Tüm bunları tüketirken işlenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Meyveler

Meyveler, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Çilek, yaban mersini, böğürtlen ve ahududu kalbinize iyi gelen meyvelerden bazılarıdır.

Bitter Çikolata

Flavonoidler gibi antioksidanlar açısından zengin olan bitter çikolata, genellikle daha düşük kalp hastalığı riski ile bağlantılıdır. Ancak, herhangi bir sağlık komplikasyonundan kaçınmak için ölçülü olarak yemelisiniz.

Domates

Domates, vücutta hasara ve iltihaplanmaya neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir. Daha düşük kalp hastalığı ve felç riski ile birlikte, aynı zamanda iyi HDL kolesterolü ile ilişkilendirilmiştir.

Yağlı Tohumlar

Chia tohumu ve keten tohumu gibi tohumlar, kalbinize iyi gelen lif ve omega-3 yağ asitleri içerir. Bu tür yağlı tohumların iltihaplanmayı, tansiyonu, kolesterolü ve trigliseritleri düşürdüğü bilinmektedir.

Sarımsak

Sarımsak, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisine yardımcı olan en sağlıklı besinlerden biridir. Tansiyonu ve kolesterol seviyelerini düşüren özelliklerinden dolayı kalp sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.

Yeşil Çay

Yeşil çay, kolesterolü ve tansiyonu düşürdüğü bilinen polifenoller ve kateşinler bakımından zengindir. Yeşil çay kalbiniz için harikadır. Aynı zamanda gelişmiş beyin fonksiyonu, yağ kaybı ve kansere karşı koruma ile ilişkilendirilmiştir.

Zeytinyağı

Antioksidanlar ve tekli doymamış yağlar bakımından zengin olan zeytinyağı, tansiyonu ve kalp hastalıkları riskini düşürmesiyle bilinir. Zeytinyağı kullanımını itemel alan Akdeniz diyeti, kalp için de sağlıklı kabul edilir.

KALBİNİZİ KORUMAK İÇİN YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Kalp hastalıklarının birçok risk faktörü vardır, ancak bazı sağlıklı seçimler yapmak kalbinizi korumanıza yardımcı olabilir.

Yapabileceğiniz bazı değişiklikler şunlardır:

- Hareketsizlik kalp hastalıkları için bir risk faktörüdür, bu nedenle riski önlemek için düzenli olarak egzersiz yapmalısınız.

- Sigara içmek ve alkol tüketmek sizi yalnızca kalp hastalıkları riskine sokmakla kalmaz, aynı zamanda kanser, akciğer hastalığı ve felç gelişme riskinizi de artırır.

- Birkaç çalışma kalp hastalıklarını stresle ilişkilendirmiştir, bu nedenle düzenli egzersiz yaparak, doğru yiyecekleri yiyerek ve çeşitli stres yönetimi stratejileri uygulayarak stresi yönetmeye çalışın.

- Aşırı kilolu veya obez olmak da kalp hastalığı geliştirme riskinizi daha yüksek hale getirir.

- Doymuş yağ içeren gıdalardan kaçının.

- Kontrolsüz yüksek tansiyon, kalbinize, damarlarınıza ve organlarınıza zarar verebilir. Aynı zamanda kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına da katkıda bulunur

- Çok fazla kötü kolesterol ve yeterince iyi kolesterol olmaması, damarların duvarlarında plak oluşumuna neden olabilir ve bu da kalp hastalıklarına yol açabilir. Kolesterol seviyenizi kontrol altında tutmaya çalışın

- Diyabet, zincirleme reaksiyona neden olan hastalıklardan biridir. Kalp hastalığı olan bir kişi, her ikisi de kalp hastalıkları riskini artıran yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi tıbbi sorunlara yakalanma riski altındadır.