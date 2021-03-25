Düşük tansiyonun en yaygın nedenleri ve yükseltmek için ipuçları

Düşük tansiyonun en yaygın nedenleri ve yükseltmek için ipuçları

Birçok farklı nedenden kaynaklanabilen düşük tansiyon (hipotansiyon), doğru yaşam tarzı ipuçlarıyla önlenebiliyor. İşte düşük tansiyonun en yaygın nedenleri ve yükseltmek için ipuçları.

90 mm Hg sistolik (büyük tansiyon) ve 60 mm Hg diyastolik (küçük tansiyon) değerinden daha düşük bir kan basıncı, genellikle düşük tansiyon veya hipotansiyon olarak kabul edilir.

Düşük tansiyon, ara sıra ve özellikle başka semptomların eşlik etmediği durumlarda endişe edilecek bir sorun değildir. Ancak, düşük tansiyon kalıcı ise ve semptomlar mevcutsa, doktorunuz kan basıncını yükseltmek için bir takım önlemler tavsiye edebilir.

Düşük tansiyon, baş dönmesi, hasta hissetme, bulanık görme, gün içinde zayıf hissetme, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi semptomlara yol açabilir.

TANSİYONU YÜKSELTMENİN EN YAYGIN 2 YOLU

Tansiyonu yükseltmenin en yaygın iki yolu vardır:

Daha fazla tuz tüketin: Genel olarak, sodyum alımınız ne kadar yüksekse kan basıncınız o kadar yüksek olur. Uzun vadede bu, kalbinize ve kan damarlarınıza fazladan bir yük getirebilir, bu nedenle diğer kardiyovasküler rahatsızlıkların olasılığını artırabileceğinden diyetinize çok fazla sodyum eklemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Susuz kalmayın: Su içtiğinizden emin olun çünkü sıvılar kan hacmini artırır ve dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur. Hem su içmenin hem de sodyum alımını arttırmak en iyi yoldur ve tansiyonu düşük olanlar büyük bir bardak su ile öğün aralarında tuzlu fındık veya turşu gibi tuzlu atıştırmalıklar yiyebilir.

Çoğunlukla, bu yaşam tarzı değişiklikleri kan basıncınızı yükseltmeye yardımcı olabilir. Ancak ilgili sağlık sorunları veya reçeteli ilaçlar düşük tansiyona neden oluyorsa, başka önlemler almanız gerekebilir.

Önceden var olan sağlık koşulları farklı yöntemler gerektirir. Örneğin; parkinson hastaları kan basınçlarında hızlı dalgalanmalar yaşarlar ve bu da çok düşük tansiyon ölçümlerine neden olabilir. Parkinson hastalığında düşük tansiyon yaygındır. Hastaların yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 60'ı düşük tansiyon sorunu yaşamaktadır.

Ortostatik hipotansiyon, ayağa kalktıktan sonraki üç dakika içinde düşük tansiyona neden olan bir durumdur ve doktorlar, tedaviye yardımcı olmak için ilaç yazabilirler. Bununla birlikte, bazı Parkinson ilaçlarının da kan basıncını düşürdüğü bilinmektedir, bu nedenle her ikisi için de doğru ilaç hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Genellikle yüksek tansiyon için reçete edilen diüretikler ve beta blokerler de tansiyonunuzu çok fazla düşürebilir.

Bazı insanlar yaşlandıkça düşük tansiyon geliştirir. Ayrıca hamile olmak ve diyabet gibi tıbbi durumlarda kullanılan bazı ilaçlar da düşük tansiyona neden olabilir.

Son olarak, sepsis şokunuz (kan zehirlenmesi) varsa, düşük tansiyonun acilen yükseltilmesi gerekir.

Kompresyon Çorapları (Varis Çorapları) düşük tansiyonu yükseltir mi?

Kompresyon çorapları kan basıncını yükseltmek için sıklıkla adı geçen, kanı kalbe taşımak için bacaklarınıza hafif bir baskı uygulayan çoraplardır. Basınçlı çoraplar, kalbe giden kanın dönüşünü artırır ve bu da genel kan basıncını yükseltmeye yardımcı olabilir. Bu, sıklıkla ortostatik hipotansiyon ile ortaya çıkan, bacaklarda kan birikmesi yaşayan herkes için kritiktir.

Ancak, varis çorapları giymeden önce doktorunuzla konuşmak önemlidir, çünkü bunlar, kalp yetmezliği gibi belirli sağlık durumlarının varlığında tehlikeli olabilir.

DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLERİNİ HAFİFLETMENİN YOLLARI

Düşük tansiyon semptomlarını kendiniz aşağıdakileri uygulayarak hafifletebilirsiniz.

- Otururken ayağa yavaşça kalkın.

- Yataktan çıkarken dikkatli olun, yavaşça yatar pozisyondan oturmaya geçip ayağa kalkın.

- Yatağınızın başını yaklaşık 15 santimetre kaldırın.

- Küçük, sık öğünler yiyin. Yemek yedikten sonra bir süre uzanmak veya hareketsiz oturmak da işe yarayabilir.

- İçtiğiniz su miktarını artırın.

- Uzun süre oturmayın veya ayakta durmayın.

- Aniden eğilmeyin veya duruşunuzu değiştirmeyin.

- Geceleri kafeinli içecek içmeyin.

- Alkol ve sigara tüketmeyin