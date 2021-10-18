Duyan terliksiz adım atmıyor! Evde çıplak ayakla gezmenin tehlikeleri...

Annelerimizin "Evladım terliğini giy" sözünü bir kez daha haklı çıkartan evde çıplak ayakla gezmenin zararlarını ve yol açtığı tehlikeleri sıraladık...

Annelerin korkulu rüyası; çocuklarını terliksiz görmek...

Bıkmadan bizi uyaran ebeveynlerimiz aslında pek de haksız değil. Çünkü uzmanlar da terliksiz dolaşmanın zararlarına dikkat çekiyor.

Eve gelir gelmez ayakkabılardan kurtulup çoraplarınızı çıkartmak rahatlatıcı gelse de uzun vadede yere terliksiz basmak, birçok ciddi hastalığa yol açıyor.

Yapılan bilimsel araştırmaların ışığında çıplak ayak gezmenin zararları hem ayak sağlığı hem de beden sağlığı için olumsuz sonuçlara neden oluyor.

İşte terlik giymeniz için 6 sebep...

TIRNAK SARARMASI

Yerler ne kadar temiz olursa olsun saniyeler içinde tozlar yerini alabilir. Bu nedenle tırnak aralarınızda biriken bakteriler, tırnak sararmasına yol açarak hem özgüveninize hem de sağlığınıza zarar verebilir.

NASIRLAŞMA

Zeminler sert yapılı yüzeyler olduğundan dolayı sürekli olarak ciltle teması sonucu sertleşme ve ilerledikçe nasırlaşma görülebilir.

ENFEKSİYON

Yere düşen ancak farkında olmadığın minik bir parça, ayağınıza batarak yaralanma ve kesik sonucu enfeksiyon oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle terlikle yürümekte fayda var.

SIRT AĞRILARI

Çıplak ayakla yürüdükten sonra ayaklarınızın ağrıdığını hissettiyseniz, bunun aslında bilimsel bir açıklaması var. Sert yüzeylerde çıplak ayakla yürümek, ayaklarınız arasında eşit olmayan bir ağırlık dağılımına neden olur. Bu dengesizlik, mevcut ayak deformitelerini kötüleştirebilir ve hatta vücudunuzun üst kısımlarını etkileyerek dizlerinizin ve sırtınızın ağrımasına neden olabilir.

AYAK KOKUSU

Ayaklarınızın yerle direk teması sonucunda birçok bakteri de beraberinde gelir. Mantar ve benzeri enfeksiyonlara neden olan bu bakteriler, kötü koku yayılımına yol açabilir.

KARIN AĞRILARI

Ayakları üşütmenin en basit göstergesi bağırsakların bozulmasıdır.

Huzursuz bağırsak sendromunun en büyük düşmanlarından biri de soğuk. Vücudu, özellikle de ayakları her mevsim sıcak tutmak karın bölgesindeki kramplar, gaz, sancı, üşütmeye bağlı ishal veya kabızlık gibi problemler için çok önemli.