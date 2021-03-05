Duygular yeme davranışlarınızı etkiliyor

Hemen hemen herkes, hayatının bir noktasında duygusal yeme davranışı sergiler. İşte duygusal yeme bozukluğunun belirtileri ve yönetmek için ipuçları.

Birçok insan belli dönemlerde duygusal yeme davranışı sergileyebilir. Ancak duygusal yemek yeme davranışı alışkanlık haline gelmeye başladıysa ve sürekli tekrarlıyorsa, duygulara derinlemesine dalmanın ve onları yönlendirmek için daha sağlıklı uygulamalara geçiş yapmanın zamanı gelmiş demektir.

Duygusal yeme davranışı çok fazla stres, endişe ve suçluluk duygusuna neden olabilir. Duygusal yeme, sizi yiyeceklerle sağlıksız ilişkiye doğru bir yola sokabilir ve muhtemelen daha fazla zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına neden olabilir.

Duygusal yemenin tam olarak ne olduğunu, yapıp yapmadığınızı nasıl belirleyeceğinizi ve duygularınızla farklı şekilde başa çıkmaya başlayabileceğiniz birkaç yolu keşfedelim.

DUYGUSAL YEME NEDİR?

Duygusal yeme, duygularınızın (can sıkıntısından strese veya kedere kadar her şey) fiziksel açlık sinyallerinizden ziyade neyi, ne zaman ve ne kadar yediğinize rehberlik ettiği zamandır.

Duygusal yemek yeme, yalnızca büyük bir yaşam olayına veya yoğun haberşer sırasında olmak zorunda değildir. Can sıkıntısı, yalnızlık, stres, kaygı ve hatta heyecan gibi günlük duygulara nedeniyle de gerçekleşebilir.

Duygusal yemek yeme, duygu yoğunluğu sırasında yiyeceklerin etrafında kontrol kaybı ile ortaya çıkar. Duygusal hissettiğimizde sadece yemeğe uzanmakla kalmaz, aynı zamanda sınırlarımızı bilme yeteneğinden de yoksun oluruz.

Duygusal olarak yemek yediğinizi anlayabilmek için kendinize şu 5 soruyu sorun:

- Duygusal olduğunuzda yemek yiyerek rahatlıyor musunuz?

- Kendinizi stresli veya bunalmış hissettiğinizde doyana veya rahatsız olana kadar yemek yeme eğiliminde misiniz?

- Yiyecek açlığı ile yemek isteme arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanıyor musunuz?

- Yiyecekleri sık sık ödül olarak kullanıyor musunuz?

- Yemek konusunda kendinizi kontrolden çıkmış hissediyor musunuz?

Bu sorulardan 3 veya daha fazlasına evet dediyseniz, büyük olasılıkla duygusal olarak yiyorsunuzdur.

DUYGUSAL YEME BOZUKLUĞUNU KONTROL ETMENİN YOLLARI

Duygusal yemek genellikle her şeyden çok bir alışkanlıktır. Duygularımızı farkında olmadan birkaç kez yiyeceklerle bastırmaya çalışırız, daha sonra her duygusal karmaşada yiyeceklere uzanırız.

Duygusal yemeden kurtulabilmek için duygularımızı tanımlamalı, duygusal nedenlerle yediğimizde kendimizin farkında olmalı ve başa çıkıp ilerlemek için yeni yollar belirlemeliyiz.

Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, dikkatli yemeyi kullanmaktır .

Dikkatli Yeme

Genel olarak, dikkatli yemek yeme alışkanlıklarınız konusunda daha bilinçli olmanıza izin verirken, aynı zamanda yiyecekle sağlıklı bir ilişki sürdürmenizi sağlayan bir uygulamadır.

Duygularımızın bir sonucu olarak yemek yediğimizde, yeme ritüelinden ve yeme deneyiminden kopma eğiliminde oluruz. Bu, duygularınızla başa çıkmanıza yardımcı olacak birkaç kurabiye yemeye karar verdiğinizde, tüm kutuyu bitirmeniz anlamına gelir.

Dikkatli yemek yeme uygulaması, yemeğinizle bağlantı kurmanıza ve seçimlerinizi kontrol etmenize olanak tanır.

Kendinize Sorun

Yemek istediğiniz fikri aklınıza gelir, sonra yiyeceği tüketir ve gününüze devam edersiniz. Ancak, yemeği istediğinize karar verdikten sonra ve yemeği almadan önce ne sıklıkla kendinize ihtiyaçlarınızı soruyorsunuz?

Duygusal yeme söz konusu olduğunda, sadece kendinize danışmak, çok büyük bir fark yaratabilir.

Açlık nedeniyle gerçekten ne zaman yemek yediğinizi ve duygularınıza yanıt olarak ne zaman yemek yediğinizi ilk başta ayırt etmek zor olabilir. Birkaç gün yemek yemeden önce, her yemek yediğinizde, kendinizi kontrol etmeyi deneyin. Bunu bir deney olarak düşünün.

Kendinize sorun; fiziksel olarak aç mıyım? Fiziksel olarak aç değilseniz, nasıl hissediyorsunuz?

Bu görünüşte sıradan, basit egzersiz size duygusal yeme alışkanlıklarınız ve eğilimleriniz hakkında çok şey söyleyebilir.

Açlık İşaretlerinizi Tanıyın

Açlık ipuçlarınız, vücudunuzun enerji veya yiyecek ihtiyacına işaret etme yoludur. Ghrelin adı verilen bir hormon tarafından tetiklenen fiziksel bir histir. Ghrelin, açlık hormonu olarak bilinir ve beyninize iştahı artırıcı sinyaller gönderir.

Duygular ne zaman ve nasıl yediğimizi yönetmeye başladığında, bu açlık ipuçlarını görmezden gelmek ve istediğimiz zaman yemek yemek çok kolay olabilir. Vücudunuzla yeniden bağlantı kurmak ve açlık ipuçlarınızı dinlemek için biraz zaman ayırın. Açlık hissini ne zaman hissediyorsunuz? Bir yemekten sonra tekrar acıkmanız genellikle ne kadar sürer?

Açlık ipuçlarınızı ne kadar iyi anlarsanız, duygusal yemek yemeden o kadar iyi uzak durabilirsiniz.

Günlük Tutmayı Deneyin

Günlüğe kaydetmeyi, hissettiğiniz duyguları ele almak için kullanabilirsiniz. Belki iş konusunda stresli olduğunuzda, her zaman yemeğe uzandığınızı bu şekilde belirleyebilirsiniz.

Günlüğe kaydetmeyi duygularınızı keşfetmek ve bunlarla çalışmak için bir araç olarak kullanın. Neden olur? Bunlardan herhangi biri sizin kontrolünüzde mi? Kontrolünüz dışında bırakmanız gereken şeyler var mı?

Enerjinizi Yönlendirin

Alışkanlıkları kırmak zordu , bunu hepimiz biliyoruz. Ancak, eski alışkanlıkları yeni alışkanlıklarla değiştirmek, davranış değişikliği arasındaki boşluğu doldurmak için denenmiş ve gerçek bir yöntemdir.

Bazen duygusal yeme, saat gibi gerçekleşebilir. Belki uzun bir günün ardından her akşam, gevşer ve karşılaştığınız tüm stresli durumları düşünürsünüz ve ardından rahatlamak için yemeğe dönersiniz. Bu dürtü ortaya çıktığında enerjinizi yeni bir şeye yönlendirerek, mevcut alışkanlığınızı kırmaya ve onu yenisiyle değiştirmeye başlayabilirsiniz.

Belki günlüğünüzü çıkarırsınız, bir kitap okursunuz ya da kendinize bir fincan sıcak çay yaparsınız. Ne olursa olsun, duygusal yemek yeme davarnışından uzak kalmak için tam o stresli anı belirleyebilmeniz ve enerjinizi farklı yönlere dağıtmanız gerekir.

Bunun bulmacanın sadece bir parçası olduğuna dikkat etmek önemlidir. Basitçe enerjinizi yeniden yönlendirmek, sorunu tamamen ele almaz, ancak konuştuğumuz önceki taktiklerle birleştirildiğinde, şansınız oldukça iyidir.

Tüm bunları günlük pratiğiniz haline dönüştürün. Başlamak her zaman en zor kısımdır. Bazen ihtiyacımız olan tek şey biraz ekstra cesarettir.