Duygusal problemler boyun ve bel ağrısı nedeni olabilir

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, duygusal kaynaklı gelişebilen sinir sıkışmalarına bağlı ağrılar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Sırt ve bel ağrısı baş ağrısından sonra belki de sık karşılaşılan, kişinin yaşam kalitesini, enerjisini oldukça azaltan yakınmalardan birisidir. Çoğunlukla ağrının nedeni, tetikleyicisi hasta tarafından bilinmez, yalnızca ağrının neden kaynaklandığına ilişkin varsayımlarda bulunulur. Ağrı o kadar şiddetli olabilir ki hasta günlük işlerini yapmakta, ayağa kalkıp oturmakta dahi zorlanabilir. Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, stresten kaynaklanan bel ve boyun ağrıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"FİZİKSEL PROBLEMLER RUHSAL SIKINTILARA YOL AÇABİLİR"

Zihinsel veya duygusal problemlerin sırt, boyun ve bel ağrısı nedeni olabileceğine değinen Doç. Dr. Yılmaz, "Stres, vücudun hoş olmayan, zorlu ya da tehlikeli durumlara veya düşüncelere verdiği tepkidir. Kişi stresli veya endişeli hissettiğinde kendisi farkında olmasa bile vücudunda kişiyi zarardan korumaya çalışan kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar ortaya çıkar. Kortizol ve adrenalin salınır. Kaslarda istemsiz bir kasılma meydana gelir. Bu kasılma genellikle boyun, omuzlar ve omurganın alt kısımlarında oluşur." dedi.

Doç. Dr. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Bu bölgelerdeki uzun süreli gerginlik sırt ağrısına ve daha spesifik olarak bel ağrısına neden olabilir. Zihnimiz ve bedenimiz birbirine bağlıdır. Yapılan çalışmalarda depresyon ve anksiyete gibi psikolojik problemlerin sırt ağrısını daha da kötüleştirebileceği kanıtlanmıştır. Bu durumun tersi de doğrudur. Fiziksel problemler ruhsal sıkıntılara yol açabilir ya da ruhsal durumu etkileyebilir. Özellikle psikolojik rahatsızlığı olan kişilerde, sırt ağrısını ele alırken zihinsel sağlık ile birlikte omurgaya bütüncül bir yaklaşım önemlidir."

TERS HAREKETLERDEN KAÇININ

Stresin bel fıtığına neden olacak ortamı hazırladığını belirten Doç. Dr. Yılmaz, "Stres kaslarımızın, özellikle omuzlarımızın etrafındaki ve omurgamızın altındaki kasların gerilmesine neden olur. Ağrı yaşamamıza neden olan bu durum döngüsel bir durumu başlatabilir. Çünkü ağrı ile birlikte hareketin azalması kaslarının zayıflamasına ve daha fazla gerilmesine neden olur. Zayıflayan ve gerilen kaslar omurgaya yeterli desteği veremez. Ters bir harekette patlayarak bel fıtığına neden olur. Günümüz çalışma koşullarında gün boyu işyerinde ya da evinde bilgisayar başında olan, aynı zamanda stresli bir yaşamı olan insanların bel fıtığı riski diğer insanlara göre oldukça yüksektir." açıklamalarında bulundu.

"ILIK DUŞ KASLARINIZI GEVŞETMEYE YARDIMCI OLUR"

Doç. Dr. Yılmaz, "Genel olarak ilaç tedavisi ile birlikte akut dönemde dinlenme ardından egzersiz yapma sıradan bel ağrılarında önemli ölçüde rahatlama sağlar. Ilık duş, banyo kaslarınızı gevşetmeye ve ağrınızı hafifletmeye yardımcı olabilir. Disk problemleri, dar kanal veya bel fıtığı gibi daha ciddi durumların neden olduğu sırt ağrısı için profesyonel destek gerekir. Ameliyat son çaredir ancak bazı vakalarda tek çaredir. İlaç tedavisinin yetmediği durumlarda fizik tedavi ile birlikte steroid enjeksiyonu, radyofrekans nörotomi, ozon tedavisi gibi cerrahi olmayan minimal invazif tekniklerle ağrı giderilebilir. Çoğu durumda ameliyata gerek kalmaz." dedi.