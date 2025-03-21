Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı geciktiriyor

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İnsanoğlu yaşlanmayı durdurmak hayali kuruyor.

Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar omega 3 vitamine dikkat çekiyor.

Bilim insanları yaptıkları çalışmalardan birinde, düzenli olarak Omega-3 vitamini almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını kanıtladı.

Araştırmanın sonuçları, Nature Aging dergisinde yayımlandı.

777 YAŞLI ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

The Guardian'ın haberine göre, Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim ekibi, hücre ve organlarda yaşa bağlı gerilemeye ilişkin yapılan 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını analiz etti.

OMEGA 3 ALANLARDA YAŞLANMA 4 AY AZALDI

Araştırmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan söz konusu kişilerde biyolojik olarak yaşlanmanın, almayan kişilere göre 4 aya kadar azaldığı görüldü.

OMEGA-3'ÜN SAĞLIĞA KATKILARI

Evet, düzenli olarak Omega-3 almak, yaşlanma sürecini olumlu yönde etkileyebilir. Araştırmalar, Omega-3 yağ asitlerinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ve genel sağlığa fayda sağlayabileceğini gösteriyor.

İşte bazı önemli etkileri:

Telomer koruması: Telomerler, hücrelerin yaşlanmasını belirleyen DNA uçlarıdır. Omega-3, telomer kısalmasını yavaşlatarak hücresel yaşlanmayı geciktirebilir.

İltihap azaltıcı etki: Kronik iltihaplanma yaşlanma sürecini hızlandıran önemli bir faktördür. Omega-3, özellikle EPA ve DHA yağ asitleri sayesinde vücuttaki iltihap seviyelerini azaltır.

Beyin sağlığına destek: Omega-3, beyin hücrelerinin korunmasına yardımcı olur ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir. Alzheimer ve demans riskini azaltma potansiyeline sahiptir.

Cilt sağlığını koruma: Omega-3, cildin elastikiyetini artırarak kırışıklıkların oluşumunu geciktirebilir ve cilt bariyerini güçlendirebilir.

Kalp ve damar sağlığı: Kalp sağlığını koruyarak yaşa bağlı kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

DOĞAL YOLLARDAN ALINMAK İSTENİRSE

Omega-3’ü doğal yollarla almak için somon, sardalya, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu gibi besinleri tüketebilirsin. Takviye olarak almak istersen, balık yağı veya krill yağı gibi seçenekler de var ama kaliteye dikkat etmek önemli.

D VİTAMİNİ VE EGZERSİZLERİN ETKİSİ

Bilim insanları, D vitamini takviyesi yapan ve haftada en az 3 kez 30 dakika boyunca egzersiz yapan kişilerde, daha büyük fayda sağladığına işaret etti.

OMEGA 3 ALANLARIN SAĞLIĞI DAHA İYİ

Öte yandan araştırmacılar, Omega-3 içeren beslenme tiplerinin, iltihaplanmanın azalması, daha iyi eklem sağlığı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve bunama riski ile ilişkili olduğuna dikkati çekti.

KANITLANDI

İngiltere'deki King's College London'da geriatrik tıp alanında araştırma görevlisi Mary Ni Lochlainn, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

Bu basit ve oldukça düşük maliyetli müdahalelerin faydalı ve yaşlandıkça yetişkinler için uğraşmaya değer olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor.



