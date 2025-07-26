e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışçısı olunabilecek

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Organ bağışı konusundaki yeni uygulamalara dikkat çeken Velioğlu, artık 18 yaşını doldurmuş ve akıl sağlığı yerinde olan herkesin gönüllü olarak organ bağışçısı olabileceğini belirtti. Klasik yöntem olan, iki tanık huzurunda form doldurularak bağış kartı alma sürecinin yanı sıra, artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden de bağış yapılabileceğini vurguladı:

Vatandaşlarımız, organ bağışında bulunduğunu hangi yakınlarıyla paylaşmak istediklerini de kendileri belirleyebilecek. Ayrıca, organ bağışçılarının eşi ve birinci derece yakınlarına, ihtiyaç halinde organ naklinde acil hastalardan sonra öncelik tanınacak. Bu uygulamanın toplumsal dayanışmayı güçlendireceğine inanıyoruz.

TÜRKİYE CANLI NAKİLDE ÖNDE, BEYİN ÖLÜMÜ BAĞIŞINDA GERİDE

Türkiye’nin canlıdan canlıya organ nakillerinde önde olduğunu ancak beyin ölümü sonrası bağışların dünya ortalamasının gerisinde kaldığını ifade eden Velioğlu, “Ülkemizde yaklaşık 30 bin kişi organ nakli bekliyor. Yeni düzenlememizle vatandaşlarımız daha kolay bir şekilde bağışçı olabilecek, bu da pek çok insan için umut anlamına geliyor” diye konuştu.

YANILTICI SAĞLIK TANITIMLARINA SIKI DENETİM

Yeni düzenlemenin yalnızca organ bağışıyla sınırlı olmadığını belirten Velioğlu, tıbbi gerçeklikten uzak, halkı yanıltıcı tanıtım ve bilgilendirme içeriklerine karşı da önlem alındığını aktardı:

Sağlık, doğrudan insan hayatını ilgilendiren bir alan. Bu yüzden sağlık kuruluşlarının tanıtım yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmesi şart. Sosyal medya, internet, yazılı ve görsel basında yapılan tanıtımlar yakından izlenecek. Halk sağlığını tehdit eden yanıltıcı içerikler tespit edildiğinde Bakanlığımız gereken yaptırımları uygulayacak.

GENÇLERE YENİ MESLEK: NÜKLEER TIP TEKNİKERLİĞİ

Uzm. Dr. Velioğlu, yapılan bir diğer düzenlemeyle sağlık alanına yeni bir meslek grubunun daha eklendiğini duyurdu. “Nükleer Tıp Teknikerliği” unvanının resmiyet kazandığını belirten Velioğlu, bu alandaki teknikerlerin artık nükleer tıp merkezlerinde görev alabileceğini ve böylece gençler için yeni bir istihdam alanı oluşturulduğunu söyledi.