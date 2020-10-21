e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir? Kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama

Kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-Nabız, sağlık konusundaki evraklarınızı, sonuçlarınızı ve kayıtlarınızı takip edebileceğiniz bir sistemdir.Peki e-Nabız'dan Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?

1 Ocak 2015 tarihinde hayata geçirilen e-Nabız Sistemi ile sağlık konularına dair bir çok bilgiye sahip olunabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması olan e-Nabız'a e-Devlet üzerinden, e-İmza ile giriş yapabilirsiniz. Ayrıca e-Nabız ile COVID-19 Test Sonucunuzu sorgulayabilirsiniz. Aile Hekimi Girişi'nin de bulunduğu e-Nabız'ın detayları...

e-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Nabız uygulamasına giriş yapabilmeniz için iki yol var. Bunlardan ilki internet üzerinden https://enabiz.gov.tr adresine giriş yaparak e-Nabız sistremini kullanmak. Diğeri ise E-Devlet sisteminden giriş yaparak kayıt işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra e nabız sistemini kullanmak. Ayrıca Aile hekiminizden geçici e-Nabız şifresi almakta mümkündür.

e-NABIZ NASIL KULLANILIR?

e-Nabız sistemine e-devlet şifresi ve mobil imza ile girilebilirsiniz. e-Devlet şifresi olmayanlar ise aile hekimine başvurarak geçici şifre talep edebilirler. Bunun için e-Nabız geçici şifresinin gelmesini istediğiniz cep numarasını, aile hekimine kaydettirmeniz gerekiyor. Aile hekiminize iki şifre gelecektir. Geçici şifreyi aile hekiminize verdikten sonra e-Nabız'ı sürekli olarak kullanabilirsiniz.

COVİD-19 TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları bir kaç gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.



Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.



Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

e-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid-19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC kimlik numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sisteminden alabilisiniz.



Tarif edildiği üzere yapmanız gereken;



1- Google Arama Motoruna e-Nabız yazıp aratmak.



2- Açılan Sayfada En başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.



3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.



4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.