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- e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir? Kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama
e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir? Kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 16:42
1 Ocak 2015 tarihinde hayata geçirilen e-Nabız Sistemi ile sağlık konularına dair bir çok bilgiye sahip olunabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması olan e-Nabız'a e-Devlet üzerinden, e-İmza ile giriş yapabilirsiniz. Ayrıca e-Nabız ile COVID-19 Test Sonucunuzu sorgulayabilirsiniz. Aile Hekimi Girişi'nin de bulunduğu e-Nabız'ın detayları...
e-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Nabız uygulamasına giriş yapabilmeniz için iki yol var. Bunlardan ilki internet üzerinden https://enabiz.gov.tr adresine giriş yaparak e-Nabız sistremini kullanmak. Diğeri ise E-Devlet sisteminden giriş yaparak kayıt işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra e nabız sistemini kullanmak. Ayrıca Aile hekiminizden geçici e-Nabız şifresi almakta mümkündür.
e-NABIZ NASIL KULLANILIR?
e-Nabız sistemine e-devlet şifresi ve mobil imza ile girilebilirsiniz. e-Devlet şifresi olmayanlar ise aile hekimine başvurarak geçici şifre talep edebilirler. Bunun için e-Nabız geçici şifresinin gelmesini istediğiniz cep numarasını, aile hekimine kaydettirmeniz gerekiyor. Aile hekiminize iki şifre gelecektir. Geçici şifreyi aile hekiminize verdikten sonra e-Nabız'ı sürekli olarak kullanabilirsiniz.
COVİD-19 TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları bir kaç gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
e-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?
PCR ( Covid-19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC kimlik numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sisteminden alabilisiniz.
Tarif edildiği üzere yapmanız gereken;
1- Google Arama Motoruna e-Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.